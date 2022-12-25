المؤتمرنت -

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ عارف الدبعي

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة رجل الاعمال الشيخ/ عارف عبدالجبار الدبعي، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته، الى الشيخ/ شهاب عبدالجبار الدبعي، والى نجل الفقيد/ عبدالسلام عارف عبدالجبار الدبعي، وأفراد الأسرة، وكافة آل الدبعي، في عزلة دبع مديرية الشمايتين محافظة تعز في هذا المصاب.



سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".

