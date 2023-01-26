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المؤتمر نت - استقبل مركز اللحية السمكي بمحافظة الحديدة، 23 صياداً بعد احتجازهم وإيداعهم في سجون مرتزقة العدوان لمدة خمسة أيام

عودة 23 صياداً بعد اختطافهم من قبل المرتزقة لـ5 أيام

المؤتمرنت -
عودة 23 صياداً بعد اختطافهم من قبل المرتزقة لـ5 أيام
استقبل مركز اللحية السمكي بمحافظة الحديدة، 23 صياداً بعد احتجازهم وإيداعهم في سجون مرتزقة العدوان لمدة خمسة أيام.

وأوضح مدير عام الموانئ ومركز الإنزال عزيز العطيني ونائب مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية محمد العميسي، أنه تم استقبال 23 صياداً بعد اطلاقهم من سجون مرتزق العدوان ومصادرة قاربهم ومعدات الصيد الخاصة بهم.

وجدد العطيني والعميسي، الادانة والاستنكار لتكرار مثل هذه الانتهاكات والممارسات الاجرامية التي يقوم بها تحالف العدوان وقراصنته بحق الصيادين من اختطاف واعتداءات جسدية ومصادرة قواربهم وعدم السماح لهم بممارسة مهنة الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وأكدا أن أعمال القرصنة التي ترتكب ضد الصيادين في البحر الأحمر، تندرج ضمن جرائم الحرب على اليمن في ظل صمت دولي مخزي، مطالبين الأمم المتحدة والمنظمات المعنية اتخاذ موقف مسئول تجاه هذه الانتهاكات وحماية الصيادين، الذين يعتبر البحر مصدر عيش لهم ولأسرهم.

فيما أوضح الصيادون المفرج عنهم، ان مجموعة من مرتزقة العدوان قاموا باختطافهم اثناء ممارستهم الصيد في جزيرة ارضين واقتيادهم الى جزيرة الطرفة واحتجازهم خمسة أيام وتهديدهم بعدم الوصول الى الجزيرة مرة أخرى، الى جانب تعذيبهم قبل اطلاق سراحهم وتصويرهم وتوثيق صورهم لديهم.








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