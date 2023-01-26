المؤتمرنت -

الخطري تعزي بوفاة الأستاذة أروى المقري

بعثت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام فاطمة عبدالله الخطري، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأستاذة أروى عبدالخالق المقري عضو اللجنة الدائمة المحلية، مسؤولة النشاط النسوي بالدائرة 213 وصاب السافل محافظة ذمار، بعد حياه حافله بالعمل والعطاء الاجتماعي والتنظيمي والتربوي.



وأعربت الأمين العام المساعد لقطاع المرأة عن أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيدة، باسمها شخصياً ونيابةً عن جميع موظفات الأمانة العامة والقيادات التنظيمية لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام.. سائلة المولى القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون "