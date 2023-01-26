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المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سيف حمود أحمد بن عزيز، أحد مشائخ مديرية حرف سفيان بعمران، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي

مجيديع يعزي بوفاة الشيخ سيف حمود بن عزيز

المؤتمرنت -
مجيديع يعزي بوفاة الشيخ سيف حمود بن عزيز
بعث الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ سيف حمود أحمد بن عزيز، أحد مشائخ مديرية حرف سفيان بعمران، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.

وأشاد مجيديع في برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ علي حمود أحمد بن عزيز، والشيخ قردعي حمود أحمد بن عزيز، بمناقب وأدوار الفقيد المشهودة في خدمة الوطن والمجتمع، حيث كان أحد الشخصيات الوطنية القبلية المؤتمرية البارزة ولهُ أدوار اجتماعية على مستوى المحافظة ويحظى باحترام وتقدير الجميع.

وعبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته لأسرة الفقيد وكافة آل عزيز وجميع وجهاء وأعيان مديرية حرف سفيان محافظة عمران في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".








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