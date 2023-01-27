الجمعة, 27-يناير-2023 الساعة: 07:49 م - آخر تحديث: 07:29 م (29: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أدانت وزارة الخارجية بشدة استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وأخرها العملية الإجرامية التي استهدفت مخيم جنين للاجئين وراح ضحيتها تسعة شهداء و20 جريح بينهم إمراة

الخارجية تحذر من عواقب الانتهاكات الصهيونية

المؤتمرنت -
الخارجية تحذر من عواقب الانتهاكات الصهيونية
أدانت وزارة الخارجية بشدة استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وأخرها العملية الإجرامية التي استهدفت مخيم جنين للاجئين وراح ضحيتها تسعة شهداء و20 جريح بينهم إمراة.

وحملت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، الكيان الغاصب مسؤولية وتبعات هذه الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات الإجرامية تعزز لدى الشعب الفلسطيني والأمة خيار المقاومة والعمل على إنهاء هذا الكيان المجرم كخيار وحيد لاستعادة الأرض والحقوق وحماية موجبات السلم والأمن على مستوى المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية أن تزايد الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني دليل على فشل المخطط الصهيوني في اختراق الشعوب عبر حكومات التطبيع الغبية التي تعيش اليوم غربة حقيقية عن شعوبها المؤيدة للقضية الفلسطينية العادلة.

ودعت مجلس الأمن الدولي، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية إلى إدانة تلك الممارسات الصهيونية والاضطلاع بمسؤوليتهم في حماية المدنيين الفلسطينيين.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف الجمهورية اليمنية حكومة وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتضامنها الكامل مع أسر الشهداء وتأييد أبطال فلسطين في اتخاذ ما يرونه من التدابير والإجراءات لحماية شعبهم وإقامة دولتهم المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: جورج وسوف يهدي نجله الراحل أُغنية الوداع
فنون ومنوعات: محاولة انتحار طبيبة بالمستشفى
علوم وتقنية: ما هي أولى علامات إعتام عدسة العين؟
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: ضربة روسية للمجمع الصناعي الأوكراني
عربي ودولي: صواريخ غزة تحمل رسائل تحذير للاحتلال
رياضة: ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
مجتمع مدني: أسرار حول صحتك تخبرك بها فصيلة الدم!
محافظات: الأمانة.. ضبط 16 طناً من الحليب السائل
أخبار: 63 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: منتخب ذمار يقصي الضالع ويبلغ المربع الذهبي
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ سيف حمود بن عزيز
أخبار: السكري يضاعف نسبة الوفاة لدى مرضى السرطان
رياضة: تدشين بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو
أخبار: لجنة دولية: 4 ملايين يمني يعانون من الإعاقة
أخبار: الخطري تعزي بوفاة الأستاذة أروى المقري
عربي ودولي: القوى الفلسطينية: جريمة جنين لن تمر دون رد
أخبار: توجيهات بضبط أسعار المستشفيات والأدوية
رياضة: رونالدو مهدد بالإيقاف... لهذا السبب.!
علوم وتقنية: 10 أطعمة لا يجب تبريدها.. تعرف عليها
ثقافة: بعثة مصرية تكتشف مدينة أثرية في الأقصر
مجتمع مدني: علماء يتوصلون لعلاج اكتئاب الشباب
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني
اقتصاد: الدولار قرب أدنى مستوياته في 8 أشهر
أخبار: تحذير من أجواء شديدة البرودة وموجة صقيع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023