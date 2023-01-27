الجمعة, 27-يناير-2023 الساعة: 10:52 م - آخر تحديث: 10:29 م (29: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالملك علي محمد هازع عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية الرجم سابقاً، شيخ ضمان قبيلة الشاحذي

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالملك هازع

المؤتمرنت -
الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالملك هازع
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالملك علي محمد هازع عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية الرجم سابقاً، شيخ ضمان قبيلة الشاحذي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد الشيخ محمد عبدالملك علي محمد هازع وإخوانه وكافة آل هازع بمديرية الرجم محافظة المحويت بهذا المصاب.

وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وإسهاماته في استقرار المجتمع من خلال سعيه لإصلاح ذات البين ومعالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والقبلي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: شخصيات من عبق ذاكرة الحديدة للزميل وليد غالب
فنون ومنوعات: جورج وسوف يهدي نجله الراحل أُغنية الوداع
فنون ومنوعات: محاولة انتحار طبيبة بالمستشفى
علوم وتقنية: ما هي أولى علامات إعتام عدسة العين؟
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب
عربي ودولي: ضربة روسية للمجمع الصناعي الأوكراني
عربي ودولي: صواريخ غزة تحمل رسائل تحذير للاحتلال
أخبار: الأرصاد يحذر: أجواء باردة ورياح شديدة
رياضة: ريال مدريد إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
أخبار: أبو علي يشكر رئيس المؤتمر على مواساته
مجتمع مدني: أسرار حول صحتك تخبرك بها فصيلة الدم!
محافظات: الأمانة.. ضبط 16 طناً من الحليب السائل
أخبار: صنعاء تجدد التأكيد على 3 مطالب للسلام
أخبار: 63 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
رياضة: منتخب ذمار يقصي الضالع ويبلغ المربع الذهبي
أخبار: مجيديع يعزي بوفاة الشيخ سيف حمود بن عزيز
أخبار: السكري يضاعف نسبة الوفاة لدى مرضى السرطان
رياضة: تدشين بطولة منتخبات المحافظات للتايكواندو
أخبار: لجنة دولية: 4 ملايين يمني يعانون من الإعاقة
أخبار: الخطري تعزي بوفاة الأستاذة أروى المقري
عربي ودولي: القوى الفلسطينية: جريمة جنين لن تمر دون رد
أخبار: توجيهات بضبط أسعار المستشفيات والأدوية
رياضة: رونالدو مهدد بالإيقاف... لهذا السبب.!
علوم وتقنية: 10 أطعمة لا يجب تبريدها.. تعرف عليها
ثقافة: بعثة مصرية تكتشف مدينة أثرية في الأقصر
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023