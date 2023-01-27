المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ عبدالملك هازع

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالملك علي محمد هازع عضو اللجنة الدائمة، رئيس فرع المؤتمر بمديرية الرجم سابقاً، شيخ ضمان قبيلة الشاحذي، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.



وأعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لنجل الفقيد الشيخ محمد عبدالملك علي محمد هازع وإخوانه وكافة آل هازع بمديرية الرجم محافظة المحويت بهذا المصاب.



وأشاد أمين عام المؤتمر بمناقب الفقيد وإسهاماته في استقرار المجتمع من خلال سعيه لإصلاح ذات البين ومعالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والقبلي.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".