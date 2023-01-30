المؤتمرنت -

مساء اليوم.. حملة تغريدات بعنوان ” أمريكا عدو السلام”

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم الاثنين، حملة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعنوان “أمريكا عدو السلام”.



ودعا منظمو الحملة، إلى المشاركة الواسعة في الحملة، لإبراز جرائم أمريكا في اليمن منذ ثمان سنوات، فهي القائد الأول والرائد المباشر للحرب على اليمن منذ الغارة الأولى إلى لحظة الحصار الراهن، حيث طائراتها في الجو وبارجاتها في البحر وأياديها في كل جريمة ومجزرة ومذبحة، أمريكا التي انتفعت من الحرب وعرقلت الصلح واستمرت في الغدر، وكل البشرية ضحاياها .. وذلك على الهاشتاقات:



#أمريكا_عدو_السلام



#USAEnemyOfPeace



وعلى رابط بنك التغريدات: bit.ly/usenemy3