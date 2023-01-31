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المؤتمر نت - الرئيس المشاط يصدر توجيه هـام لمسؤولي الدولة

الرئيس المشاط يصدر توجيه هـام لمسؤولي الدولة

المؤتمرنت -
الرئيس المشاط يصدر توجيه هـام لمسؤولي الدولة
التقى فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم رئيس برنامج الصمود الوطني اللواء قاسم الحمران.

وخلال اللقاء استمع الرئيس المشاط إلى نتائج اللقاءات التي أجراها رئيس برنامج الصمود الوطني مع حكومة الإنقاذ الوطني ومجلسي النواب والشورى.

ووجه الرئيس المشاط كافة مسؤولي مؤسسات الدولة بالنزول الميداني إلى مديريات أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية لتلمس هموم المواطنين واحتياجاتهم، لضمان تقديم خدمات تمس حياتهم المعيشية اليومية.

وأكد أهمية تفعيل برامج التدريب والتأهيل لموظفي الدولة من خلال إلحاقهم بالأكاديميات المختصة.

وأشاد فخامة الرئيس بالجهود التي بذلها رئيس برنامج الصمود الوطني وأعضاء البرنامج، مؤكداً على دعمه الكامل للبرنامج وتذليل الصعوبات التي تواجه عمله في تنفيذ المهام المناطة به.

من جانبه أكد رئيس برنامج الصمود الوطني، أنه لقي تفاعل كبير من الحكومة والمؤسسات المعنية، مشيراً إلى استمراره في استكمال اللقاءات مع بقية المؤسسات، وعمل ورش تدريبية لمنتسبيها لاستيعاب المهام المناطة بالبرنامج والشروع في تنفيذها على الواقع.








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