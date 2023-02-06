الإثنين, 06-فبراير-2023 الساعة: 06:36 م - آخر تحديث: 06:30 م (30: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار

الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار مياه

المؤتمرنت -
الأمانة: التوقيع على اتفاقية تركيب منظومات شمسية لـ6 آبار مياه
وقع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم وأمين العاصمة حمود عباد اليوم، على العقد الثاني لتمويل مشاريع قطاع المياه بأمانة العاصمة.

ويأتي العقد ضمن حزمة من التمويلات التي تقدمها وزارة المالية لمؤسسات المياه والصرف الصحي بالمحافظات.

وتبلغ قيمة العقد المقدم للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة 387 مليونا و969 ألف ريال لتوريد وتركيب وتشغيل منظومات طاقة شمسية لعدد ست آبار كمرحلة أولى.

ويعتبر العقد الذي تم توقيعه بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة محمد عامر، ووكيل الوزارة كمال خالد ومدير المؤسسة المحلية للمياه بالأمانة محمد الشامي ضمن المشاريع التطويرية لتوسعة الخدمات وخفض الكلفة في مجال المياه.

وخلال التوقيع أكد نائب رئيس الوزراء أن توقيع العقد يأتي ضمن تنفيذ الأولويات الوطنية التي وجه بتنفيذها رئيس المجلس السياسي الأعلى في الجانب الخدمي وفي إطار تطبيق مصفوفة الإصلاحات للوحدات الاقتصادية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي اعتماداً على رؤية وزارة المالية في تقديم التمويل الإسعافي لمؤسسات الدولة للإسهام في تعزيز قدراتها الاقتصادية وفي مقدمتها مؤسسات المياه.

ولفت إلى أن الهدف الرئيسي هو توسيع الخدمة وتقديمها لأكبر عدد من المواطنين، وخفض الكلفة من خلال تشغيل الآبار بمنظومات الطاقة الشمسية، وتقليل الاعتماد على الديزل نظراً لارتفاع تكلفته.

إلى ذلك ناقش نائب رئيس الوزراء وأمين العاصمة تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بالاهتمام بالنظافة والمظهر الجمالي لأمانة العاصمة وأنشطة التشجير المصاحبة لذلك.

واستمع الدكتور أبو لحوم وعباد إلى تصورات من الفريق الهندسي المختص حول عدد من الرؤى لتشجير جبال النهدين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المشاط.

وأقر الاجتماع تكليف الفريق بإعداد خطة متكاملة لذلك، كما تم الاتفاق على قيام أمانة العاصمة بإعداد خطة تفصيلية متكاملة لأنشطة التشجير في الأمانة خلال العام ١٤٤٤هـ ضمن مشاريع متكاملة وجاهزة للتنفيذ.*سبأنت








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط العماني
مجتمع مدني: تنمية المشاريع الصغيرة في ورشة عمل بصنعاء
عربي ودولي: 12 قتيلا فى هجوم شمال بوركينا فاسو
أخبار: ابوراس يرأس لقاءا تنظيميا لعدد من القيادات
علوم وتقنية: تويتر.. رسوم باهظة مقابل علامة التوثيق الذهبية
رياضة: ريال مدريد يقدم هدية لبرشلونة بسقوط مفاجئ
مجتمع مدني: دراسة: تناول المكسرات يزيد هرمون السعادة
أخبار: البرلمان يدين تطبيع النظام السوداني علاقاته مع العدو الصهيوني
أخبار: الصحة تعلن إصابة 12 الف يمنياً بأمراض الكبد
أخبار: إنقطاع الأدوية يهدد حياتهم.. إصابة 3 آلاف طفل يمني بالسرطان
فنون ومنوعات: تكريم محمد رمضان بمهرجان الأقصر
محافظات: الخدمات الزراعية تستقبل 80 طناً من الثوم البلدي
أخبار: هيئات المؤتمر وحلفائه تستعرض المستجدات وتدين اعتداءات المحتل الصهيوني وخطوات التطبيع
رياضة: ليفربول ينهار أمام وولفرهامبتون بثلاثية
علوم وتقنية: روسيا تطور أنظمة مالتيميديا جديدة للسيارات
عربي ودولي: إسقاط المنطاد الصينى فى سماء كارولاينا
أخبار: النواب: تشكيل لجان لمتابعه الحوالات المنسية
أخبار: تقرير الحصار والعدوان سبب بتدهور شديد للقطاع الصحي
عربي ودولي: موسكو: دعوات مسؤولي الاتحاد الأوروبي للسلام "نفاق"
عربي ودولي: المنطاد الصيني: بكين تدعو إلى التعامل بهدوء
أخبار: التعليم الفني وشؤون المغتربين يقيما فعالية جمعة رجب
أخبار: تسجيل 51 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
أخبار: الأرصاد يحذر من طقس بارد خلال24 ساعة
أخبار: استشهاد وإصابة ثمانية مواطنين بقصف مدفعي سعودي
رياضة: ريال مدريد يفوز على فالنسيا ويضيق الخناق على برشلونة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023