المؤتمرنت -

دراسة: تأثيرات محتملة للقرفة على الذاكرة والتعلم

القرفة التي تعتبر إحدى أشهر التوابل العطرية التي يستخدمها الإنسان في الكثير من وصفات الأطباق الشهية، لها جانب صحي كشفته دراسة حديثة.



فبحسب دراسة أعدها فريق من الباحثين الدوليين في جامعة "بيرجاند" للعلوم الطبية في إيران، يمكن أن يكون للقرفة، بالإضافة إلى مذاقها الفريد، خصائص مفيدة أخرى لصحة الإنسان، حيث تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة ومضادة للسرطان، ويمكنها أيًضا تعزيز جهاز المناعة، بحسب موقع "Express Medical".



وكشفت نتائج الأبحاث العلمية عن أن "مركبات القرفة النشطة بيولوجًيا يمكن أن تعزز وظائف المخ، خاصة الذاكرة والتعلم، ولكن لم يتم إثبات صحة هذه النتائج بعد على وجه اليقين".



وكتبت سمانة نخائي وعلي رضا كوشكي وزملاؤهما في ورقتهم البحثية: "هدفت هذه الدراسة إلى المراجعة المنهجية للدراسات حول العلاقة بين القرفة ومكوناتها الرئيسية في الذاكرة والتعلم".



وأشار الباحثون إلى أنه تم جمع 2605 دراسات من قواعد البيانات المختلفة في سبتمبر/ أيلول 2021 وخضعت للتحليل من أجل الأهلية، واستوفت 40 دراسة معايير العملية اللازمة ومن ثم تم تضمينها في المراجعة المنهجية.



واستخلص الباحثون البيانات ذات الصلة بالدراسات، بما يشمل الباحث وسنة النشر والمركب أو نوع القرفة المستخدمة ومجتمع الدراسة وأحجام العينات وجرعات القرفة أو مكوناتها النشطة بيولوجيا المستخدمة وجنس وعمر المشاركين، والمدة وطريقة الاستهلاك والنتائج التي تم التوصل إليها. ثم قامت المراجعة المنهجية بتقييم جودة وموثوقية الدراسات بالنظر إلى تصميمها وحجم العينة ومعايير الاشتمال والجوانب المنهجية الأخرى.



ورجحت معظم الدراسات، التي تم مراجعتها منهجيًا، أن القرفة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة والوظيفة الإدراكية.



وأوضح الباحثون "أظهرت الدراسات في الجسم الحي أن استخدام القرفة أو مكوناتها، مثل الأوجينول وسينامالدهيد وحمض سيناميك، يمكن أن يؤدي إلى تغير بشكل إيجابي في الوظيفة المعرفية، علاوة على أن إضافة القرفة أو سينامالديهيد إلى وسط خلوي يمكن أن يزيد من حيوية الخلية".

وأشار الباحثون إلى أن "معظم الدراسات ذكرت أن القرفة يمكن أن تكون مفيدة للوقاية من ضعف الوظيفة الإدراكية وتقليلها. ويمكن استخدامها كعامل مساعد في علاج الأمراض ذات الصلة. ولكن يجب إجراء المزيد من الدراسات".

