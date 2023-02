المؤتمرنت -

“واتساب” تطلق ميزات جديدة للحالة.. تعرف عليها

أعلنت واتساب الثلاثاء عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة للحالة (Status)، قائلة إنها تأتي لتسهل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين.



يشار إلى أن تحديثات الحالة، التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها، تعد طريقة رائجة بين المستخدمين لمشاركة التحديثات المؤقتة مع الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة، وقد تحوي صوراً، ومقاطع فيديو، وصوراً متحركة (GIF)، ونصوصاً، وغير ذلك. وعلى غرار الدردشات الشخصية والمكالمات، فإن تحديثات الحالة محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.



"لو انقطعت الإنترنت".. واتساب تفتتح العام بميزة ثورية

وأمس ، أعلنت واتساب في منشور على مدونتها عن إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى الحالة، وقد كانت تختبر بعضها منذ مدة، مثل ميزة الحالة الصوتية.



مرونة وخصوصية

كما أضافت عن الميزة الأولى، وهي: أداة تحديد الجمهور الخاص (Private Audience Selector): "قد لا تكون كل حالة تنشرها مناسبة دائماً لكل جهات اتصالك. لذلك فقد وفرنا قدراً من المرونة يتيح لك تحديث إعدادات خصوصيتك لكل حالة حتى تتمكن من اختيار من يشاهد حالتك في كل مرة تحدثها. وسيُحفظ آخر جمهور اخترته لاستخدامه كجمهور افتراضي لحالتك التالية".



أما ميزة الحالة الصوتية (Voice Status)، فهي تتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب. ويمكن استخدام الحالة الصوتية، بحسب الشركة، لإرسال تحديثات ذات طابع شخصي لاسيما إن كان المستخدم يفضل التعبير عن نفسه بالحديث وليس بالكتابة.



ومن الميزات الجديدة أيضاً: تفاعلات الحالة (Status Reactions) التي قالت واتساب إنها تتيح للمستخدمين طريقة سريعة وسهلة للرد على تحديثات الحالة من الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة.



الرقم 1

كذلك أشارت واتساب إلى أن هذه الميزة كانت الرقم 1 بين الميزات التي طلبها المستخدمون بعد إطلاق ميزة التفاعلات العام الماضي. ويمكن للمستخدمين الرد على تحديث حالة بسرعة بالسحب إلى الأعلى ثم النقر على واحدة من 8 رموز تعبيرية. وبالطبع، يمكن للمستخدمين الرد على الحالة بالنص، والرسائل الصوتية، والملصقات وغيرها.



ومن الميزات التي كانت تختبرها واتساب خلال المدة الماضية، دوائر الملف الشخصي للحالة للإشارة إلى وجود تحديثات جديدة (Status Profile Rings for New Updates) التي تظهر حول صورة جهات الاتصال حين تنشر تحديثات حالة جديدة، ويمكن الوصول إليها مباشرة بالنقر على الصورة. وستكون تلك الحلقات ظاهرة في قوائم الدردشة، وقوائم أعضاء المجموعات، ومعلومات جهات الاتصال.



ميزة معاينات الروابط

يذكر أن واتساب كانت تختبر أيضاً ميزة معاينات الروابط في الحالة (Link Previews on Status) التي تتيح للمستخدمين رؤية معاينة مرئية لمحتوى الروابط التي تشارك في تحديثات الحالة، وذلك على غرار ما يحدث حين مشاركة الروابط في الدردشات. وقالت إن المعاينات المرئية تضفي مظهراً أفضل على الحالات، وتمنح أيضاً جهات الاتصال فكرة أفضل عن الرابط قبل النقر عليه.



كما أردفت أنها بدأت إطلاق الميزات الجديدة للمستخدمين عالمياً، وستكون متاحة للجميع خلال الأسابيع المقبلة.



ويمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق واتساب لنظام أندرويد من خلال متجر غوغل بلاي، ولنظام آي أو إس من خلال متجر آب ستور من أبل. كذلك يمكن تنزيل التطبيق للأجهزة المحمولة والمكتبية الأخرى من خلال الموقع الرسمي له.*وكالات