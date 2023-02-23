الخميس, 23-فبراير-2023 الساعة: 06:05 م - آخر تحديث: 05:56 م (56: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي غالب الشبيبي، نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بذمار، بعد حياة حافلة

الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الشبيبي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يعزي بوفاة الشيخ علي الشبيبي
بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي غالب الشبيبي، نائب مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل بذمار، بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والمجتمع.

وأعرب الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للشيخ محمد بن محمد يحيى الشبيبي شيخ مشائخ مخلاف المنار آنس، ونجل الفقيد الدكتور حمدي علي غالب الشبيبي وإخوانه وكافة آل الشبيبي بمديرية المنار آنس محافظة ذمار في هذا المصاب.

وأشاد الوهباني بمناقب الفقيد الذي يُعد أحد مشايخ مخلاف المنار آنس، وأدواره في إصلاح ذات البين وتقديم العون في حل المشاكل والخلافات وخدمة أبناء قبيلته ومحيطها الاجتماعي.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنآ إليه راجعون”.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: صدور التقويم الزراعي للعام الجاري
عربي ودولي: اضراب شامل تنديدا بمجزرة نابلس
فنون ومنوعات: كويكب يتحرك بشكل غريب بجانب الأرض
علوم وتقنية: 6 أطعمة تساعد في إبطاء الشيخوخة
ثقافة: مصر تكتشف بردية فرعونية نادرة
رياضة: سيتي يسقط بفخ التعادل.. وإنتر يهزم بورتو
أخبار: انخفاض طفيف في أسعار البيض
أخبار: حصيلة ضحايا الألغام والقنابل العنقودية منذ 2015
محافظات: الأمانة.. إغلاق 6 محلات بيع أدوية بالجملة
أخبار: المجلس الأعلى لأحزاب التحالف يدين استهداف المؤتمر ويشدد على تماسك الجبهة الداخلية
اقتصاد: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب
أخبار: طبيب يحذر من خطر إصابة الأطفال بهذا الالتهاب
أخبار: اجتماع برلماني حكومي يواصل مناقشة أداء الصناديق
أخبار: وزير النقل يطالب مجدداً بفتح ميناء الحديدة كُلياً
عربي ودولي: مجزرة برصاص العدو الصهيوني في نابلس
أخبار: شهيد وجرحى مدنيون بقصف سعودي على شدا
أخبار: تحذير من رياح قوية جنوب الساحل وباب المندب
رياضة: ريال مدريد يسحق ليفربول بخماسية
علوم وتقنية: جوجل تطرح أنظمة جديدة لتوفير الذاكرة
فنون ومنوعات: مصر.. مسابقة لاختيار ملكة جمال في الغردقة
عربي ودولي: مقتل 51 جندياً في كمين شمال بوركينا فاسو
أخبار: شهيد وجريح بقصف سعودي متجدد على صعدة
عربي ودولي: اعتقال أكثر من 400 فلسطيني منذ بداية العام
اقتصاد: الدولار يحوم حول أعلى مستوى في 6 أسابيع
رياضة: أرسنال يمدد عقد المصري النني حتى 2024
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023