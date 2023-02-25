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أخبار
المؤتمر نت - وفاة صيادين اثنين غرقا قُبالة سواحل الخوخة

وفاة صيادين اثنين غرقا قُبالة سواحل الخوخة بالحديدة

المؤتمرنت -
وفاة صيادين اثنين غرقا قُبالة سواحل الخوخة بالحديدة
توفي صيادان اثنان غرقا ونجا ثالث، جراء غرق قاربهم قُبالة سواحل مدينة الخوخة جنوب الحديدة غربي اليمن.

وأوضحت مصادر محلية، أنه تم العثور على الصيادين (عبده أحمد كُليب، وعلي أحمد كليب) وقد فارقا الحياة بعد أن غرق بهم قاربهم في عرض البحر أثناء رحلة صيد.

وأشارت إلى أنه تم انقاذ صياد ثالث كان معهما وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد حذر مرتادي البحر والصيادين من رياح قوية جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تسبب اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأشار المركز إلى أنه قد تهب رياح قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.








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