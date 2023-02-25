السبت, 25-فبراير-2023 الساعة: 07:04 م - آخر تحديث: 06:50 م (50: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - افتتح عضو المجلس السياسي الاعلى الفريق سلطان السامعي اليوم بصنعاء، فعاليات معرض الآلات والمستلزمات الصناعية بمشاركة العديد من الشركات المختصة

صنعاء: افتتاح معرض الآلات والمستلزمات الصناعية

المؤتمرنت - إبراهيم‮ ‬الحجاجي -
صنعاء: افتتاح معرض الآلات والمستلزمات الصناعية
افتتح عضو المجلس السياسي الاعلى الفريق سلطان السامعي اليوم بصنعاء، فعاليات معرض الآلات والمستلزمات الصناعية بمشاركة العديد من الشركات المختصة في هذا الجانب.

وأكد السامعي حرص الدولة على تشجيع إقامة مثل هذه المعارض، خاصة أنه شاهد في المعرض آلات ومستلزمات صناعية محلية الصنع وبأياد وعقول يمنية، الى جانب الشركات المستوردة لمثل هذه الآلات والمستلزمات من الخارج، إلا أن تشجيع الانتاج المحلي يعد أولوية على عاتق الجميع من قبل كل الجهات المعنية.

وقال عضو السياسي الأعلى أن العقول اليمنية موجودة في كل المجالات، بإبداعاتها وابتكاراتها، وأنها فقط بحاجة الى من يدعمها ويشجعها، خاصة في جانبي الصناعة والزراعة باعتبارهما ممن الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة الأمم والشعوب، وأن لدى الدولة توجه لدعم وتشجيع الزراعة والصناعة، كونهما مكملان لبعضهما في تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني.

من جانبه أوضح مدير عام شركة ماس العربية لخطوط الانتاج والآلات الصناعية رئيس مجلس إدارة عالم الآلات الصناعية هشام السنحاني خلال مشاركته في المعرض، أن المشاركة في المعرض لإثبات التواجد في السوق المحلية رغم ما واجهه هذا القطاع من صعوبات ومعوقات خلال الفترة الماضية نتيجة العدوان والحصار، كحرص لاستمرار ثبات هذا القطاع باعتباره رافداً ومن المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار السنحاني الى العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط عملهم، سواء من الجهات المختصة كعدم منح هذا الجانب من الاستيراد إعفاءات جمركية وضريبية ولو بالحد الأدنى، بالإضافة الى إيجاد رقابة صارمة من قبل المواصفات والمقاييس، مضيفاً "الصناعة والزراعة أساس اقتصاد أي بلد ولا نهضة لأي بلد بدونهما، وهو ما يجب أن تعي الجهات المختصة معنى استيراد خطوط انتاج وآلات صناعية لدخولها بسلاسة دون أي معوقات" متمنياً أن سرعة فتح ميناء الحديدة كونه سيوفر العديد من الاعباء مثل الجمارك والنقل والمسافة والرسوم التي يتم دفعها في العديد من النقاط حتى وصولها الى المخازن.

بدوره قال ممثل شركة ماكسز لخطوط الانتاج والآلات الصناعية عبدالله محمد السنحاني، أن مشاركة الشركة في المعرض لتعزيز حضورها ولفت الانظار للاهتمام وتسهيل مهام العاملين في هذا المجال، على اعتبار الصعوبات الكبيرة التي يواجهها، كزيادة الجمارك وتكاليف النقل وعدم وجود اعفاءات ضريبية مناسبة، والتأخير في المنافذ واجراءات أخرى تؤثر على سير نشاط الشركة والعاملين في هذا القطاع بشكل عام.

وأكد أن تسهيل الاجراءات من قبل الجهات المختصة سنعكس إيجاباً على زيادة نشاط العاملين في هذا المجال، وسيزيد من إقبال المستثمرين لإنشاء المصانع المشاريع الصغيرة، والذي بدوره سيساهم بشكل فاعل بتنمية حقيقية للاقتصاد الوطني.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
ثقافة: مصر: اكتشاف 22 مقبرة عمرها ألفي عام
مجتمع مدني: 5 أمراض “قاتلة” قد تكون لديك ولا تعرف
علوم وتقنية: مادة في الزنجبيل تنشط خلايا المناعة
اقتصاد: الذهب يسجل رابع خسارة أسبوعية
عربي ودولي: 54 قتيلاً جراء فيضانات وإنهيارات البرازيل
محافظات: 247 ألف مستفيد من خدمات مستشفى فلسطين
عربي ودولي: روسيا تحذّر واشنطن وكييف والناتو
أخبار: انقلاب سيارة يقتل ويصيب 20 شخصاً بحجة
أخبار: رصد 96 خرقاً جديداً لقوى العدوان بالحديدة
أخبار: ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء اليمن الأحد
فنون ومنوعات: رعب في السماء.. وفاة طيار خلال رحلة جوية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب بنسبة 0.1%
أخبار: وفاة وإصابة 92 شخصاً بحوادث مرورية
رياضة: نتائج قرعة دور الـ16 بالدوري الاوروبي
عربي ودولي: كوريا تطلق 4 صواريخ "هواسال - 2"
أخبار: فاكهة لذيذة تحميك من أمراض القلب
مجتمع مدني: أغذية تحسن عمل الدماغ
فنون ومنوعات: وفاة الفنان السوري شادي زيدان
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلساته غداً السبت
رياضة: مانشستر يونايتد يهزم برشلونة بثنائية ويتأهل
رياضة: يوفنتوس إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي
أخبار: امين عام المؤتمر يعزي شيخ بانافع
مجتمع مدني: افتتاح معرض الجرافيكس والمالتيميديا
عربي ودولي: مصرع 6 مسلحين بعملية أمنية في باكستان
عربي ودولي: زلزال جديد يضرب تركيا ولبنان وسوريا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023