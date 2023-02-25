المؤتمرنت - إبراهيم‮ ‬الحجاجي -

صنعاء: افتتاح معرض الآلات والمستلزمات الصناعية

افتتح عضو المجلس السياسي الاعلى الفريق سلطان السامعي اليوم بصنعاء، فعاليات معرض الآلات والمستلزمات الصناعية بمشاركة العديد من الشركات المختصة في هذا الجانب.



وأكد السامعي حرص الدولة على تشجيع إقامة مثل هذه المعارض، خاصة أنه شاهد في المعرض آلات ومستلزمات صناعية محلية الصنع وبأياد وعقول يمنية، الى جانب الشركات المستوردة لمثل هذه الآلات والمستلزمات من الخارج، إلا أن تشجيع الانتاج المحلي يعد أولوية على عاتق الجميع من قبل كل الجهات المعنية.



وقال عضو السياسي الأعلى أن العقول اليمنية موجودة في كل المجالات، بإبداعاتها وابتكاراتها، وأنها فقط بحاجة الى من يدعمها ويشجعها، خاصة في جانبي الصناعة والزراعة باعتبارهما ممن الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضة الأمم والشعوب، وأن لدى الدولة توجه لدعم وتشجيع الزراعة والصناعة، كونهما مكملان لبعضهما في تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني.



من جانبه أوضح مدير عام شركة ماس العربية لخطوط الانتاج والآلات الصناعية رئيس مجلس إدارة عالم الآلات الصناعية هشام السنحاني خلال مشاركته في المعرض، أن المشاركة في المعرض لإثبات التواجد في السوق المحلية رغم ما واجهه هذا القطاع من صعوبات ومعوقات خلال الفترة الماضية نتيجة العدوان والحصار، كحرص لاستمرار ثبات هذا القطاع باعتباره رافداً ومن المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني.



وأشار السنحاني الى العديد من الصعوبات والمعوقات التي تواجه نشاط عملهم، سواء من الجهات المختصة كعدم منح هذا الجانب من الاستيراد إعفاءات جمركية وضريبية ولو بالحد الأدنى، بالإضافة الى إيجاد رقابة صارمة من قبل المواصفات والمقاييس، مضيفاً "الصناعة والزراعة أساس اقتصاد أي بلد ولا نهضة لأي بلد بدونهما، وهو ما يجب أن تعي الجهات المختصة معنى استيراد خطوط انتاج وآلات صناعية لدخولها بسلاسة دون أي معوقات" متمنياً أن سرعة فتح ميناء الحديدة كونه سيوفر العديد من الاعباء مثل الجمارك والنقل والمسافة والرسوم التي يتم دفعها في العديد من النقاط حتى وصولها الى المخازن.



بدوره قال ممثل شركة ماكسز لخطوط الانتاج والآلات الصناعية عبدالله محمد السنحاني، أن مشاركة الشركة في المعرض لتعزيز حضورها ولفت الانظار للاهتمام وتسهيل مهام العاملين في هذا المجال، على اعتبار الصعوبات الكبيرة التي يواجهها، كزيادة الجمارك وتكاليف النقل وعدم وجود اعفاءات ضريبية مناسبة، والتأخير في المنافذ واجراءات أخرى تؤثر على سير نشاط الشركة والعاملين في هذا القطاع بشكل عام.



وأكد أن تسهيل الاجراءات من قبل الجهات المختصة سنعكس إيجاباً على زيادة نشاط العاملين في هذا المجال، وسيزيد من إقبال المستثمرين لإنشاء المصانع المشاريع الصغيرة، والذي بدوره سيساهم بشكل فاعل بتنمية حقيقية للاقتصاد الوطني.