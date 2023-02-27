الإثنين, 27-فبراير-2023 الساعة: 05:08 م - آخر تحديث: 05:04 م (04: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - وجَّه رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي ، اليوم، رسالة إلى نظيره رئيس مجلس النواب العراقي.. رئيس الاتحاد البرلماني العربي، المهندس محمد ريكان الحلبوسي

رئيس مجلس النواب يوجه رسالة لنظيره العراقي

المؤتمرنت -
رئيس مجلس النواب يوجه رسالة لنظيره العراقي
وجَّه رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي ، اليوم، رسالة إلى نظيره رئيس مجلس النواب العراقي.. رئيس الاتحاد البرلماني العربي، المهندس محمد ريكان الحلبوسي.

وأعرب الراعي في الرسالة عن استنكاره الشديد لتوجيه الدعوة لمنتحل تمثيل رئيس مجلس النواب في الجمهورية اليمنية المدعو سلطان البركاني كرئيس للوفد البرلماني اليمني للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، وبمشاركة رؤساء البرلمانات رؤساء الوفود العربية.

وأشار إلى أنه " في الوقت الذي يعرف الجميع أن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية ومقره الدستوري العاصمة صنعاء يعقد جلساته بصورة مستمرة إلا أننا فوجئنا بمثل هذه الدعوة لمن ليس لهم أي صفة قانونية أو دستورية لتمثيل البرلمان اليمني".

ولفت إلى أنه "سبق لمجلس النواب أن اتخذ بحقهم الاجراءات الدستورية والقانونية وصوّت على إسقاط العضوية عن أولئك النفر الذين خرجوا عن الصف الوطني وجلبوا العدوان لتدمير مقدرات الشعب اليمني وشن عدوان غاشم وفرض حصار ظالم تجاوز الأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية لأكثر من ثمان سنوات وما تزال تداعياته على الشعب اليمني حتى اليوم".

وأشار رئيس مجلس النواب في رسالته إلى أن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية وأبشع عدوان مثَّل استنزاف دموي غير مسبوق واستهداف لمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته وانتهاك سيادته.

وعبّر يحيى علي الراعي، في رسالته لنظيره العراقي، عن أسفه الشديد لهذا الخذلان الذي ما كان له أن يأتي من دولة تعد أحد محاور المقاومة المناهض للمشروع الصهيوني وأدواته في المنطقة.

وقال: يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب اليمني منكم نصرةِ قضيته ومظلوميته في المحافل البرلمانية لاسيما وهي تنعقد في العراق الرافض للظلم والهيمنة والوصاية الخارجية ولكسر حاجز الصمت والقطيعة والعزلة التي تفرضها انظمة تحالف العدوان والحصار على اليمن واتخاذ أي إجراء من شأنه التخفيف من وطأة الحصار الظالم عن اليمن وشعبه والضغط لإنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من ثلاثين مليون يمني جراء العدوان والحصار.

وطالب بالاعتذار لليمن عن هذه المواقف المغايرة لتطلعات أبناء الشعبين اليمني والعراقي بكل قواهما الحية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب في أدنى مستوى له خلال شهرين
رياضة: مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الرابطة
رياضة: ألميريا يصعق برشلونة في الليغا
عربي ودولي: المستوطنون يصعّدون إرهابهم في بلدة حوارة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
مجتمع مدني: لماذا يلجأ الأطفال إلى الكذب؟
رياضة: بولونيا يوقف انتصارات إنتر ميلان
رياضة: توتنهام يهزم تشيلسي في الدوري الإنجليزي
علوم وتقنية: أطعمة تزيد خطر سرطان الأمعاء
عربي ودولي: بوتين: العالم يجب أن يتغير
اقتصاد: شركة تويتر تسرح عشرات الموظفين
محافظات: إتلاف 3 أطنان من التفاح بأمانة العاصمة
أخبار: صرف المرتبات.. 5 توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
أخبار: الاجتماع البرلماني الحكومي يواصل مناقشة أداء الصناديق
أخبار: السياسي الأعلى يقف أمام مستجدات الملف السياسي
أخبار: مؤتمر البناء والانشاءات بين المعوقات والطموح
علوم وتقنية: هذا أكثر تطبيق يتجسس عليك
أخبار: عودة 3 صيادين بعد احتجازهم في سجون المرتزقة
علوم وتقنية: أيهما أفضل الاستحمام بالماء البارد أم الساخن؟
فنون ومنوعات: وحيد قرن يهاجم سياح
محافظات: مصادرة 2 طن أدوية مهربة في الحديدة
فنون ومنوعات: 6 مسلسلات لحقوق المرأة في رمضان
ثقافة: تكريم الفنان الراحل ياسين غالب في ختام معرض(للفن ضوء)
رياضة: التعادل يحسم ديربي مدريد بين الريال وأتلتيكو
رياضة: نابولي "يدهس" إمبولي ويعزز صدارته
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023