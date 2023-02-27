الإثنين, 27-فبراير-2023 الساعة: 06:38 م - آخر تحديث: 05:25 م (25: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
كارثة 13 يناير 1986م اليمنية تتجدد مأساتها كل عام
أ. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن أكبر مرحلة تحدٍ بمسيرة المؤتمر
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - دشنت الشركة اليمنية للغاز "منشاة ذمار" اليوم المرحلة الثالثة من استبدال اسطوانات الغاز التالفة للمواطنين مباشرة بأسطوانات مصانة مجاناً

تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في ذمار

المؤتمرنت -
تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة في ذمار
دشنت الشركة اليمنية للغاز "منشاة ذمار" اليوم المرحلة الثالثة من استبدال اسطوانات الغاز التالفة للمواطنين مباشرة بأسطوانات مصانة مجاناً.

وفي التدشين، أكد وكيل المحافظة محمد عبدالرزاق أهمية هذه الخطوة في الحد من الأخطار التي تتسبب بها الاسطوانات التالفة على حياة الأسرة والمجتمع.

ولفت إلى أهمية تكثيف الجهود لاحتواء الخطر الذي تسببه الاسطوانات المعرضة للتسرب وتقديم خدمة الغاز المنزلي في اسطوانات آمنة.

وثمن دور الشركة اليمنية للغاز ومنشأة الغاز بذمار على جهودها في تغطية احتياجات المجتمع من الغاز المنزلي.

بدوره أشار الناطق الرسمي للشركة اليمنية للغاز علي معصار، إلى أن عملية استبدال الاسطوانات التالفة لهذه المرحلة والتي تشمل 500 اسطوانة مصانة تأتي ضمن جهود الشركة للحد من الأخطار التي تتسبب بها الاسطوانات التالفة والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأوضح أن الشركة استبدلت خلال المرحلتين السابقتين ألف و700 اسطوانة بشكل مباشر من خلال النزول الميداني إلى الأحياء والحارات.. مبينا أنه سيعقب هذه المرحلة توزيع أربعة الآف اسطوانة بشكل مجاني.

ولفت إلى الدور المعول على وسائل الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي بالاستخدام الآمن لأسطوانة الغاز والحفاظ عليها حتى لا تتسبب بكوارث على المجتمع.

وبين أن قيادة الشركة تبذل جهودا في التنسيق مع الإدارة في صافر لتوفير احتياجات المواطنين من مادة الغاز بما يغطي أي متطلبات خاصة في ظل شهر رمضان المبارك.

بدوره أوضح مدير منشأة شركة الغاز بذمار نبيل المتوكل، أن المنشأة تقوم بالنزول الميداني واستلام الاسطوانات التالفة من المواطنين وإعادتها لهم بشكل مباشر مجانا.. داعيا المواطنين إلى التعامل الآمن مع الاسطوانات والالتزام بإجراءات السلامة.

فيما أشار نائب مدير المنشأة جميل الباردة، إلى حرص المنشأة على إيصال اسطوانة الغاز المصانة حرصا على سلامة المواطنين ، مبينا أن الشركة ووجهت باستبدال الاسطوانات التالفة المتمثلة بالأسطوانات منزوعة الطوق أو القاعدة أو تالفة الصمام بأسطوانات مصانة حماية للمجتمع من أخطار تسرب الغاز.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: زلزال جديد بقوة 5.7 درجة يضرب تركيا
اقتصاد: الذهب في أدنى مستوى له خلال شهرين
رياضة: مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الرابطة
رياضة: ألميريا يصعق برشلونة في الليغا
عربي ودولي: المستوطنون يصعّدون إرهابهم في بلدة حوارة
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع
مجتمع مدني: لماذا يلجأ الأطفال إلى الكذب؟
رياضة: بولونيا يوقف انتصارات إنتر ميلان
رياضة: توتنهام يهزم تشيلسي في الدوري الإنجليزي
علوم وتقنية: أطعمة تزيد خطر سرطان الأمعاء
عربي ودولي: بوتين: العالم يجب أن يتغير
اقتصاد: شركة تويتر تسرح عشرات الموظفين
أخبار: وزير النقل يلتقي مسؤولة أممية في ميناء الحديدة
محافظات: إتلاف 3 أطنان من التفاح بأمانة العاصمة
أخبار: صرف المرتبات.. 5 توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
أخبار: الاجتماع البرلماني الحكومي يواصل مناقشة أداء الصناديق
أخبار: السياسي الأعلى يقف أمام مستجدات الملف السياسي
أخبار: مؤتمر البناء والانشاءات بين المعوقات والطموح
علوم وتقنية: هذا أكثر تطبيق يتجسس عليك
أخبار: عودة 3 صيادين بعد احتجازهم في سجون المرتزقة
علوم وتقنية: أيهما أفضل الاستحمام بالماء البارد أم الساخن؟
فنون ومنوعات: وحيد قرن يهاجم سياح
محافظات: مصادرة 2 طن أدوية مهربة في الحديدة
فنون ومنوعات: 6 مسلسلات لحقوق المرأة في رمضان
ثقافة: تكريم الفنان الراحل ياسين غالب في ختام معرض(للفن ضوء)
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023