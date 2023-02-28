المؤتمرنت -

توقعات بهطول أمطار متفاوتة في 10 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات، ورياحاً نشطة تعمل على اضطراب البحر خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً على أجزاء متفرقة من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب وتعز .



وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تصل أقصى سرعة لها إلى 30 عقدة.



وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة : 7.4 ملم، صنعاء : 3.0، السدة : 1.4، المحويت : 0.2 ملم.



ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها إلى عدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار، والاحتماء من العواصف الرعدية حفاظاً على سلامتهم.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه سائقي المركبات في المنحدرات والطرقات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار أو تشكل الضباب.



كما نبه مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

