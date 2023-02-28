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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة

الأمين العام المساعد يواسي آل الحايطي

المؤتمرنت -
الأمين العام المساعد يواسي آل الحايطي
بعث الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ منصور هزاع الحايطي، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور يحي هزاع الحايطي، نائب مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عمران، وكافة ال الحايطي بمديرية عيال سريح بمحافظة عمران، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن أصدق التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ورفاقه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








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