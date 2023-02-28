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المؤتمر نت - ناقش اجتماع بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في الحديدة، اليوم برئاسة وزير النقل عبدالوهاب الدرة، سير العمل بالمؤسسة، بما يواكب متطلبات المرحلة

اجتماع يناقش سير العمل بمؤسسة موانئ البحر الأحمر

المؤتمرنت -
اجتماع يناقش سير العمل بمؤسسة موانئ البحر الأحمر
ناقش اجتماع بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في الحديدة، اليوم برئاسة وزير النقل عبدالوهاب الدرة، سير العمل بالمؤسسة، بما يواكب متطلبات المرحلة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس المؤسسة القبطان محمد إسحاق، ونائبه زيد الوشلي ومديري الإدارات المعنية، الوضع الراهن للشركات الملاحية ومستوى التزامها بالأنظمة واللوائح.

واستمع الدرة من رئيس نقابة عمال الشحن والتفريغ علي راجح، إلى شرح حول الصعوبات التي تواجه عمال الشحن والتفريغ وسبل معالجتها، والتصورات والمقترحات للنهوض بالأداء وتفريغ السفن الواصلة أولا بأول.

وأشاد وزير النقل، بجهود العمال في تفريغ سفن الحاويات رغم عدم وجود كرينات جسرية واقتصار العمل على كرينات السفن.

كما ناقش الاجتماع مستوى أداء الإدارات المعنية في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، بالتزامن مع استعادة نشاط المؤسسة ودخول السفن إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، والخطط والبرامج التي من شأنها تفعيل مهام ومسئوليات هذه الإدارات.

واستمع الوزير من مدراء الإدارات، إلى شرح حول خطط تفعيل الخطوط الملاحية والتهيئة لمشروع النافذة الواحدة لتسهيل الإجراءات الخاصة بتفريغ السفن ونقل البضائع للمحافظات، وكذا معالجة بعض التحديات.

وتطرق الدرة بهذا الخصوص، إلى مصفوفة من الموجهات لتحسين العمل في الإدارات المرتبطة بشركات الملاحة والمسئوليات المنوطة بكافة إدارات وأقسام المؤسسة في تفعيل خدماتها لإصدار التراخيص وتغيير نمط العمل بما يتواكب مع متطلبات الوضع الراهن لنشاط إدارة الموانئ واستقبال السفن.

وأكد الحاجة لتفعيل وتحديث اللوائح المنظمة لعمل المؤسسة بما يواكب المستجدات ويسهم في الارتقاء بدور المؤسسة في الجانب الإداري وتحسين مجمل خدماتها.

وشدد وزير النقل على ضرورة رفع الجاهزية على كافة المستويات وزيادة ورديات العمال لتسريع عمليات تفريغ السفن الواصلة إلى أرصفة موانئ المؤسسة.

ودعا الشركات الملاحية والمستوردين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر لإيصال بضائعهم بأقل تكلفة.

بدوره استعرض رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، عددا من المواضيع المتعلقة بسير العمل في الإدارات المعنية وتحسين مستوى الأداء بالتنسيق مع قيادة وزارة النقل.

ونوه بجهود كافة الإدارات في الميناء خلال الفترة الماضية.. مؤكدا على أهمية مضاعفة الجهود لتغطية مجمل الأعمال والمهام خصوصا مع انتقال المؤسسة لمرحلة جديدة بعد استعادة نشاطها.








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