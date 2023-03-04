المؤتمرنت -

تخفيضات سعرية لمادتي القمح والدقيق قبل رمضان (الاسعار الجديدة)

اقرت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء تخفيضات سعرية طفيفة في أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية، وذلك قبيل أيام قليلة على حلول شهر رمضان المبارك.



وخفضت وزارة الصناعة يوم الجمعة 3 مارس الجاري، سعر مادة القمح (الحبوب) من 14800 ريالاً الى 13900ريالاً للكيس عبوة 50 كيلوجرام، وذلك بفارق تخفيض بلغ 900 ريال.



وبالمثل أقرت الوزارة تخفيض سعر مادة دقيق السنابل من 17300 ريالا الى 15900 ريالا، للكيس الواحد عبوة 50 كيلوجرام، وذلك بفارق إنخفاض بلغ 1400 ريال.



وجاءت هذه التخفيضات السعرية في أسعار مادتي القمح والدقيق على ضوء الانتعاش الجزئي لحركة السفن في موانئ مدينة الحديدة، وبهدف تخفيف المعاناة عن المواطنين في عموم محافظات الجمهورية.

