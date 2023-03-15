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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

أمطار رعدية في هذه المناطق وتحذير من خطر السيول

المؤتمرنت -
أمطار رعدية في هذه المناطق وتحذير من خطر السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية اليوم، أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة قد يصحبها الرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء، الضالع ومرتفعات محافظات لحج وأبين وأجزاء من محافظات الجوف، مأرب، شبوة وحضرموت.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على السواحل الغربية والجنوبية الغربية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ريمة : 22.2 ملم، المحويت : 3.5، إب : 3.1، السدة: 2.5، صعدة : 0.1ملم.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد أو المجازفة في قطع الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.

كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.








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