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أخبار
المؤتمر نت - افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، في محافظة ذمار ووضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وإنمائية بتكلفة إجمالية تزيد عن أربعة مليارات ريال

مستشفىً للصحة النفسية.. افتتاح 64 مشروعاً تنموياً في ذمار

المؤتمرنت -
مستشفىً للصحة النفسية.. افتتاح 64 مشروعاً تنموياً في ذمار
افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم، في محافظة ذمار ووضع حجر الأساس لمشاريع خدمية وإنمائية بتكلفة إجمالية تزيد عن أربعة مليارات ريال.

حيث افتتح رئيس الوزراء ومعه وزراء الإدارة المحلية، علي القيسي، والتعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، والزراعة والري، المهندس عبدالملك الثور، والمياه والبيئة، المهندس عبدالرقيب الشرماني، ومحافظ ذمار، محمد البخيتي، 28 مشروعاً في مجال الطرق في المنطقة الغربية الشمالية لمدينة ذمار، بتكلفة مليارين و114 مليوناً و888 ألف ريال موزعة على ستة مشاريع طرق اسفلتية وتسعة مشاريع رصف حجري و10 طرق ترابية وثلاثة جسور.

كما افتتح رئيس الوزراء ومرافقوه، ومعهم مستشار الرئاسة، البروفيسور عبدالعزيز الترب، ومدير مكتب رئيس الوزراء، طه السفياني، 36 مشروعاً في المجال الزراعي بتكلفة إجمالية 425 مليوناً و316 ألف ريال بتمويل السلطة المحلية في المحافظة، وتنفيذ الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية ومكتب الزراعة والري في المحافظة.

تتوزع المشاريع ما بين تأهيل حواجز وخزانات حصاد مياه الأمطار ودعم مشاتل البن، وتأهيل معمل محاصيل الحبوب، وإنشاء مصنع إنتاج الأعلاف للحيوانات، ودعم منظومات الري، ومشروع التوسع في زراعة الحبوب، وتدريب وتأهيل الكوادر الزراعية.

كما تتضمن المشاريع الزراعية، التي تم افتتاحها، إنتاج وزراعة مليوناً و300 ألف شتلة عنب وزراعة ثلاثة ملايين شتلة تين شوكي، وإنتاج 25 ألف شتلة بُن وحراجيات، و25 ألف شتلة لوز وخوخ ومشمش، علاوة على إنشاء مزرعة تسمين أغنام، وتنفيذ مدارس حقلية للمزارعين وغيرها.

وافتتح رئيس الوزراء ومرافقوه مستشفى السعادة للصحة النفسية في مدينة ذمار بعد إعادة ترميمه وتجهيزه بمبلغ 53 مليون ريال ممولة من السلطة المحلية في المحافظة، وقسم الأشعة في كلية طب الأسنان بجامعة جينيس للعلوم والتكنولوجيا، والاطلاع على معمل صناعة الأسنان الرقمي "كاد كام".

واستمعوا من رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد النجحي، إلى شرح عن نشاط كلية طب الأسنان وقسم الأشعة، الذي تم تجهيزه بجهاز التصوير الإشعاعي ثلاثي الأبعاد، الذي يقدم أربع خدمات عبر جهاز واحد، ويسهم في تعزيز كفاءة طلاب طب وجراحة الفم والأسنان.

إلى ذلك، وضع رئيس الوزراء ومرافقوه حجر الأساس لمشروع مستشفى ذمار الخيري لعلاج أمراض السرطان.

واستمعوا من مدير مكتب التخطيط والتنمية في المحافظة، المهندس سمير المذحجي، إلى شرح عن مكونات المشروع، الذي تبلغ تكلفة مرحلته الأولى ملياراً و500 مليون ريال ممولة من فاعل خير.

وأشار المهندس المذحجي إلى أن المرحلة الأولى تشمل بناء دورين يضمان مركز علاج فيزيائي وعيادات ومختبر وغرف رقود بطاقة استيعابية 69 سريراً، إضافة إلى مبنى إداري، فيما تتضمن المرحلة الثانية من المشروع حجر العلاج النووي، والمرحلة الثالثة زيادة الطاقة السريرية.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة للمشروع الصحي النوعي، الذي سيقدم خدمات علاجية للمصابين بهذا الداء الخبيث من أبناء المحافظة، وغيرها من المحافظات.

وأشاد بمبادرة فاعل الخير في دعم بناء المستشفى ولجميع رجال الأعمال الذين سيساهمون في دعم المشروع الحيوي من أبناء المحافظة، وغيرهم.

وأعلن الدكتور بن حبتور عن تبرع الحكومة بمبلغ أولي 50 مليون ريال لصالح تشييد المستشفى الخيري.








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