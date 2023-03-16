المؤتمرنت -

أمطار غزيرة وسيول.. تحذير لسكان 11 محافظة يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، البيضاء، الضالع.



وقد تشمل الأمطار أجزاء من مرتفعات محافظتي لحج وأبين، ومناطق متفرقة من محافظات الجوف، مأرب، شبوة، المهرة وحضرموت.



وأضاف المركز أنه من المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية، الجنوبية، والشرقية والمرتفعات الداخلية المحاذية لها.



وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان، داعياً إلى عدم التواجد أو المجازفة في عبور الأودية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم وممتلكاتهم.



كما حذر سائقي المركبات في الطرقات والمنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب وكذلك من الانزلاقات الطينية.