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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

استمرار الأمطار الرعدية.. وتحذيرات من السيول

المؤتمرنت -
استمرار الأمطار الرعدية.. وتحذيرات من السيول
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة والمصحوبة بالعواصف الرعدية وذلك خلال فترتي الظهيرة والمساء على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، المحويت، حجة، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج وأبين.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تمتد إلى وقت متأخر من الليل وذلك على مناطق مختلفة من محافظات الجوف، مأرب، شبوة، البيضاء، حضرموت والمهرة .

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم تسجيلها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي : السدة : 14.9 ملم، ذمار : 10.0، المحويت : 7، الجبين- ريمه : 6.2، سيئون : 4.8، حجه : 3.2، إب : 1.9 ملم.

كما هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق مختلفة من المحافظات الغربية والوسطى والمناطق الصحراوية.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

وحذر كذلك السائقين في المنحدرات الجبلية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.








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