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المؤتمر نت - أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن جائحة كورونا "كوفيد-19" قد تتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا

الصحة العالمية تصدر توقعات متفائلة بشأن كورونا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية تصدر توقعات متفائلة بشأن كورونا
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن جائحة كورونا "كوفيد-19" قد تتراجع هذا العام إلى حدّ يصبح فيه الخطر الذي تشكّله شبيهًا بخطر الإنفلونزا الموسمية.

وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي “أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية، كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعرقل مجتمعنا”، مضيفًا “أعتقد أن ذلك سيحصل هذا العام”.

وأكّد المدير العام للمنظمة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية أن العالم في مكان أفضل حاليًا من أي وقت مضى خلال الرائحة.

وتابع قائلا "أنا واثق من أننا سنكون قادرين هذا العام على القول إن كوفيد-19 قد انتهى باعتباره حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة في 30 يناير 2020 حين تمّ تسجيل أقل من 100 إصابة بالفيروس وصفر وفيات خارج الصين.








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