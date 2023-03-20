المؤتمرنت -

منظمة تعلن عن تفشي الحصبة وشلل الاطفال في اليمن

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الأحد، تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن.



وقالت المنظمة الأممية عبر حسابها على تويتر: "يشهد ‎اليمن الآن تفشيا للحصبة وشلل الأطفال".



وذكرت أن "أكثر من 80 بالمئة من الأطفال الذين يعانون من ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح".وشددت المنظمة على أن "هناك حاجة ماسة إلى التلقيح في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.



ويُعاني أكثر من مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، فيما مئات الآلاف في حالة تهدّد حياتهم. وتعرّض اقتصاد البلاد للدمار والحصار وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكلٍ حاد، منذ بدء العدوان السعودي على اليمن.

