المؤتمرنت -

المرتضى يكشف تفاصيل صفقة تبادل الأسرى

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، التوصل إلى الاتفاق لتنفيذ صفقة تبادل واسعة للأسرى.



وقال المرتضى في تغريدة على تويتر: "اختتمنا اليوم في سويسرا جولة المفاوضات على ملف الأسرى، وتم الاتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 706 من أسرانا في مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر بينهم سعوديون وسودانيون".



وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، على أن يتم عقد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاق.



وأكد المرتضى أن من ضمن المشمولين في اتفاق تبادل الأسرى، المعتقلة اليمنية في سجون حزب الإصلاح بمأرب سميرة مارش، والمختطفين من آل الأمير، وعدد من اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام من قبل النظام السعودي.