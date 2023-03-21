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المؤتمر نت - حذر أخصائي الأورام الدكتور إيفان كاراسيف من ظهور طبقة بيضاء لزجة على اللسان، مبيّنا انها قد تشير إلى الإصابة بالسرطان

علامات تظهر على اللسان تنذر بأمراض خطيرة.. منها السرطان!

المؤتمرنت -
علامات تظهر على اللسان تنذر بأمراض خطيرة.. منها السرطان!
حذر أخصائي الأورام الدكتور إيفان كاراسيف من ظهور طبقة بيضاء لزجة على اللسان، مبيّنا انها قد تشير إلى الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي. حيث ان التغيرات التي تحصل في اللسان يمكن ان تكون علامة على ظهور مشكلات في الجهاز الهضمي؛ وذلك لأن اللسان هو بمثابة مرآة صحة الإنسان؛ لذا فتغير لونه وبنيته يمكن أن يشيرا إلى أمراض المعدة، وذلك وفق ما نشرت وكالة "نوفوستي".

ويوضح الطبيب الروسي أن أمراض الجهاز الهضمي يمكن تشخيصها من خلال اللسان بما فيها السرطان؛ وأنه في هذه الحالة يتغطى اللسان بطبقة بيضاء كثيفة لزجة كما قد يشعر الشخص بحرقة وزيادة في إفراز اللعاب. وعندما يعاني الشخص من التهاب المعدة المزمن يتغطى اللسان بطبقة خفيفة أحيانا رمادية داكنة اللون ويشعر بالألم بعد تناول الطعام.

وفي هذا الاطار، يشير لون اللسان الأحمر الفاتح وظهور بقع رمادية إلى قرحة المعدة. حيث يصاحب هذا المرض أعراض مثل التهاب وحرقان في الفم وزيادة في إفراز اللعاب. كما يعاني الشخص من الازرقاق عندما يتحول لون بشرته في بعض مناطق الجسم إلى اللون الارجواني. بينما يتميز التهاب المعدة بظهور طبقة رمادية داكنة لزجة على اللسان يصاحبها جفاف الفم وحرقة وألم بعد تناول الطعام، وفق كاراسيف.








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