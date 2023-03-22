المؤتمرنت -

49 ألف مدني ضحايا العدوان والحصار خلال 8 سنوات

أكدت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن عدد الضحايا من المدنيين خلال ثمان سنوات من العدوان والحصار تجاوز 49 ألف شهيد وجريح بينهم نساء وأطفال.



وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي بالشراكة مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عقدته بالعاصمة صنعاء تحت عنوان "ثمان سنوات من العدوان الحصار تآمر دولي وتواطؤ أممي"، إن قرابة مليون ونصف مدني توفوا بطريقة غير مباشرة جراء الأسلحة المحرمة وتفشي الأمراض والحصار الذي يمارسه تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمنيين.



وذكرت الوزراة أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى طيلة ثمانية أعوام تجاوز تسعة وأربعين ألف بينهم أكثر من 8700 طفل وأكثر من 5400 امرأة.



وأفادت بأن مليون و483 ألف مدنياً توفوا بطريقة غير مباشرة نتيجة تفشي أمراض مزمنة وسموم المواد الكيماوية للأسلحة المحرمة وسوء التغذية وغيرها.



وأشارت إلى أن العدوان والحصار طيلة ثمانية أعوام سبب ارتفاع نسبة الفقر الى 95% ومعدل البطالة إلى أكثر من 65 %، مؤكدة أن الحصار الجائر فاقم من المعاناة وتسبب في انعدام الأمن الغذائي الحاد لأكثر من 16 مليون شخص.



وأحصت وزارة حقوق الإنسان وفاة أكثر من 120 ألف حالة مرضية نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي وحرمان ما يقارب مليون مريض بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج.



وعن الصيادين، أكدت الوزارة تعرض أكثر من 3 آلاف صياد للقتل والإصابة والتعذيب من قبل بحرية العدوان وتدمير وإحراق أكثر من 4600 قارب صيد وسرقة 173 قاربا على الصيادين.



ولفت وزير حقوق الإنسان علي الديلمي إلى أن الوزارة وثقت منذ مارس 2015 وحتى مارس 2023 ما لا يقل عن 12563 واقعة لإعاقة دول تحالف العدوان ومرتزقتها وصول المعونات الإنسانية والمواد الأساسية إلى المدنيين، مؤكداً أن مطار صنعاء الدولي لازال مغلقاً في وجه اليمنيين طالما يتعرض باستمرار لقيود حادة من قبل تحالف العدوان.



بدورها قالت أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي: إن المنظمات الدولية ذكرت في غير مرة الوضع الإنساني المأساوي لليمن إلا أن ذلك لم يحرك ساكنا ولم يدفعها للقيام بمسؤلياتها.



من جانبه، أفاد وكيل وزارة حقوق الإنسان، علي تيسير، بأن العدوان الأمريكي السعودي مارس كل أصناف الإجرام بحق الشعب اليمني في كل مناحي الحياة، موضحاً أن الشعب اليمني عصي على التركيع ولن تزيده هذه الجرائم إلا صموداً وتحركاً لمواجهة العدوان.