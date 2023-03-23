المؤتمرنت -

القطاع النسوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري، فيما يلي نصها:





المناضل الشيخ / صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبه وبعد،،



يسر القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام وفروعه على امتداد الجمهورية اليمنية ان يبعث اليكم بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا للعام التاسع على التوالي وشعبنا ووطننا يعاني من عدوان وحصار غاشم.



وبهذه المناسبة الدينية العظيمة يشرفني أن أجدد لكم الوفاء والثبات في المضي تحت قيادتكم الحكيمة للحزب وقراراتكم الشجاعة لتطوير العمل المؤسسي في تنظيمنا الرائد..



سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وعلى أبناء شعبنا ووطننا الغالي والمؤتمر الشعبي العام بالتقدم والتطور والأمن والاستقرار،،



وكل عام وانتم بخير.



المهنئون

قطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام

فاطمة الخطري

الأمين العام المساعد لقطاع المرأة