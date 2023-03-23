المؤتمرنت -

الوهباني يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

رفع الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ينشر (المؤتمرنت) فيما يلي نها:



الأخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



يسرنى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1444هجرية، أن ارفع اليكم التهاني والتبريكات بمناسبة هذا الشهر الذي يمثل فريضة دينية عظيمة وهي فريضة الصيام التي تعد احد الاركان الاساسية الخمسة لديننا الاسلامي الحنيف.



وليس مبالغة القول إن الفترة الماضية قد اثبتت بما لايدع مجالاً للشك انكم كنتم عند مستوى المسؤولية حين رمت بكم الاقدار لتحمل مسؤولية قيادة المؤتمر في ظروف بالغة التعقيد ورغم ذلكم كنتم القائد الذي يمضي بالمؤتمر بعقلية الحكيم، وشجاعة الفارس، واخلاص المؤتمن.



اهنئكم مرة اخرى بهذه المناسبة، سائلاً الله العلي القدير أن يجعله شهر خير وبركة وعافية ومحبة وتسامح وسلام وأُلفة، وأن ينعم عليكم بالصحة.



وكل عام واليمن والمؤتمر بالف خير



أخوكم الشيخ/

جابر عبدالله غالب الوهباني

الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام