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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها

مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

المؤتمرنت -
مجيديع يهنئ رئيس المؤتمر بحلول شهر رمضان

رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، إلى الأخ صادق أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما يلي نصها:

الأخ/ المناضل صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 1444هجرية، يسرنى أن ارفع اليكم خالص التهاني والتبريكات واصدق الامنيات بهذه المناسبة ذات الاهمية الدينية كونها تمثل تجسيداً لاحد أركان الدين الاسلامي الحنيف.

ونحن نهنئكم لنجدها فرصة لنؤكد لكم اننا كنا وسنظل كما عهدتمونا الاوفياء والمخلصين لكم ومعكم والى جانبكم لإكمال مسؤولياتكم التاريخية التي قدر لكم تحملها في قيادة دفة المؤتمر في واحدة من اخطر المراحل التي يمر بها الوطن والتنظيم حيث اثبتم كفاءتكم في الحفاظ على وحدة وتماسك المؤتمر والسعي لإعادته الى الساحة الوطنية على اكمل وجه.

مرة أخرى أهنئكم بهذه المناسبة، وأسال الله العلي القدير ان يمن عليكم وعلى جميع أبناء شعبنا اليمني العظيم بموفور الصحة والسعادة، وأن يحقق لشعبنا ووطننا النصر والسلام.

وكل عام وأنتم واليمن والمؤتمر بألف خير.

أخوكم/ الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








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