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المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، الشيخ ناجي بن يحيى القوسي

قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بشهر رمضان

المؤتمرنت -
قطاع الشباب والطلاب بالمؤتمر يهنئ أبو راس بشهر رمضان
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين ابو راس، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، من القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب، عضو الأمانة العامة، الشيخ ناجي بن يحيى القوسي، ينشر(المؤتمرنت) فيما يلي نصها:

الأخ الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله

تحية تقدير.. وبـــعــــــد:

بإسم التكوينات الشبابية والطلابية بالمحافظات والجامعات وقيادة دائرة الشباب والطلاب بالأمانة العامة للمؤتمر، نتقدم إليكم بأسمى آيات التهانى والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ومن خلالكم إلى كل قيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره على إمتداد الساحة الوطنية بهذه المناسبة الدينية العظيمة.

الأخ رئيس المؤتمر
تهل علينا هذه المناسبة الدينية العظيمة شهر الصيام وبما يحمله من دلالات إيمانية ونفحات روحانيه وقرآنية ومشاعر إنسانية تبعث فينا روح البذل والعطاء والتكافل والتسامح، ونحن ندخل العام التاسع منذ بدء العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلدنا، والذى إستهدف كل مقومات الحياة فى وطننا بالتدمير الشامل والحصار الخانق لكل إحتيجات العيش والحياة، دون آي اعتبار لحسن الجوار وأواصر الأخوة وروابط الدين واللغة والتاريخ المشترك ومتجاوزاً لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية، وحيث أدى هذا العدوان والحصار الظالم إلى عيش شعبنا في ظروف صعبة ومعقدة لكل أبناء الشعب اليمني الذى ضرب أروع الأمثلة على الصمود فى مواجهة وحشية هذا العدوان الهمجى الغاشم، مستنداً فى ذلك على عراقته الحضارية وإرثه التاريخي فى مقاومة الغزاه والمحتلين عبر التاريخ.

الأخ رئيس الموتمر
إننا إذ نهنئكم بهذه المناسبة، لنعبر لكم عن فخرنا وإعتزازنا بكل مواقفكم الوطنية والنضالية وقيادتكم الحكيمة لتنظيمنا الرائد الموتمر الشعبي العام في ظل ظروف استثنائية بالغة التعقيد، وقد تمثل ذلك بانحياز المؤتمر الدائم إلى صف الشعب والقوى الوطنية لمواجهة العدوان والتصدى لكل المخططات التآمرية التى تستهدف تمزيق وحدة الوطن وإنتهاك سيادته.

أخيراً.. نكرر لكم التهنئة بهذه المناسبة الدينية العظيمة، ونجدد العهد والولاء لقيادتكم الحكيمة، متمنين لكم موفور الصحة والعافية والسعادة.. سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية العظيمة على الجميع بالخير واليمن والبركات وعلى أبناء شعبنا ووطننا وتنظيمنا الرائد بالتقدم والتطور والإزدهار.

وتقبلوا خالص التحيه والتقدير،،،

أخوكم/ ناجى بن يحيى القوسي
القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب
عضو الأمانة العامة








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