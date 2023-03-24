المؤتمرنت -

اليونيسف: كل عشر دقائق يموت طفل في اليمن

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، أنّ ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون مخاطر متزايدة بسبب سوء التغذية إذا لم تُخصص أموال بشكل عاجل لليمن الذي مزقته الحرب، حيث يموت طفل كل عشر دقائق.



وقالت المنظمة الدولية في بيان لها نُشر على موقعها الإلكتروني: "إن من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة سوءَ تغذية حاد يهدد حياتهم".. معلنة أن طفلًا واحدًا يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن تجنّبها.



وأضافت المنظمة في بيانها: إن المنظمة بحاجة ماسة إلى 484 مليون دولار في العام الجاري لمواصلة تدخلها في اليمن.. محذرة من أنه إذا لم تصل الأموال اللازمة فإنها قد تضطر لتقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء.