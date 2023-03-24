المؤتمرنت -

قيادات الأحزاب تهنئ أبو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي الأخ صادق بن امين أبو راس، برقيات تهانٍ بمناسبة شهر رمضان المبارك، من عدد من رؤساء وامناء عموم الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.



حيث تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من أمين عام حزب المستقبل جاء فيها:



الوالد المناضل الشيخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام



يطيب لنا ونيابة عن جميع قيادات واعضاء حزب المستقبل الديمقراطي ان نرفع لسيادتكم أخلص التهانى بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم الذى أختصه الله سبحانه وتعالى بالخير واليُمن والبركات.

وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، لندعو الله عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب اليمن العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام.. وكل عام وانتم بخير



اسماعيل الجلعي

الأمين العام لحزب المستقبل الديمقراطي



وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة من الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية، جاء فيها:



فخــامة الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو رأس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - حفظكم الله



يسعدني ويشرفني شخصيا" ونيابتا" عن كافة قيادات حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية أن أرفع لشخصكم الكريـــــم وعبركم لكافة قيادات المؤتمر الشعبي العام أسمـــــى أيات التهانـــــي وأصـــــدق التبريكـــــات، بمناسبة حلول شهر رمضـــــان المبارك ١٤٤٤ هـــ ـــ ٢٠٢٣م..

كل عام وأنتم واليمن الحبيب بألف خير وصحة وعافية،،،



أخــوكم / نشـوان نـاصر النصيـــري

الأمين العام للجبهة الوطنية الديمقراطية



كما تلقى الأخ صادق بن امين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان من الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خالد الردفاني، جاء فيها:



معالي الشيخ المناضل/ صادق بن أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم



تحية طيبة.. وبعـــد:

يسرنا بأن نرفع الى معاليكم آصالة عن نفسي ونيابة عن كل قيادات وقواعد حزب جبهة التحرير بآسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ومن خلالكم الى كل قيادات وقواعد وحلفاء المؤتمر الشعبي العام، حيث تعد هذه المناسبة الدينية العظيمة تجلي عظيم لعلاقة العبد بربه عز وجل لما فيها من عظيم الرحمة والاجر والثواب.

ونسأل الله العظيم في هذا الشهر المبارك أن نكون ممن شملتهم رحمته وغفرانه وان يتقبل سائر اعمالنا وان يحمي ويجنب شعبنا ووطننا من كل شر ومكروه انه على كل شيء قدير.

وكل عام وانتم وشعبنا وامتنا العربية والإسلامية بألف خير



اخوكم/ الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني

الامين العام لحزب جبهة التحرير

عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان، من الأمين العام للحزب الناصري الديمقراطي، عبدالمجيد الحنش، جاء فيها:



الاخ الشيخ صادق بن امين ابوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام



بمناسبة حلول شهر مضان، اتقدم إليكم بأسمي ونيابة عنوادر الحزب الديمقراطي الناصري بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة، متمنيين لكم الصحعه والعافيه ولتنظيمكم الرائد المزيد من النجاح والتألق كمدرسة وطنية وحزبية انتصرت ومازالت للوطن ولمصالحه العليا وحافظة على انجازاتة التاريخية.



الأخ رئيس المؤتمر

نثق بعظمة مواقفكم ازاء الشأن الوطني وفي مواجهة كافة التحديات، ونثمن عالياً دوركم الرائد في الحفاظ على الجبهة الداخلية وبأيمانكم بالحوار المسئول كمخرج وحيد لأنقاذ وطننا من كل مايحاك ضده من مؤامرات.

وتقبلوا خالص شكرنا وتقديرنا



اخوكم

عبدالمجيد الحنش

الأمين العام للحزب الديمقراطي الناصري



كما تلقى الشيخ صادق بن امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من الأستاذ مختار ناجي علي يونس، الأمين العام لحزب الحوار الوطني، جاء فيها:



الشيخ المناضل/ صادق أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام



تحية وبعــــد:

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم شهر التوبة والغفران، وشهر المحبة والتسامح والبر والخير والإحسان، يطيب لي أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحوار الوطني وكل أنصار الحوار أن أرفع إليكم أسمى ٱيات التهاني والتبريكات، ومن خلالكم إلى كل قيادات وكوادر وحلفاء المؤتمر الشغبي العام وكافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.. سائلين المولى عز وجل أن يكرمنا جميعا بصيام وقيام هذا الشهر الفضيل، وأن يعيده علينا بألف خير وعافيه، وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يصبوا إليه من أمن وإستقرار وحرية ورخاء وإزدهار.



الشيخ المناضل صادق أمين أبو راس

للعام التاسع على التوالي وشعبنا اليمني يستقبل هذا الشهر الكريم بكل حفاوة وإجلال وتعظيم كسائر الشعوب العربية والإسلامية، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها جراء العدوان الخارجي الٱثم والحصار الشامل والجائر. .

الأمر الذي إن دل على شيئ فإنما يدل على عظمة وحكمة هذا الشعب، وقوة صبره وإيمانه بالله سبحانة وتعالى، وثقته الكاملة بالفرج والإنتصار على من اعتدى عليه وحاصره وأوصله إلى هذا الحال الذي لم يعيشه شعب من قبل، ولم تشهد مثله أمة في هذا الزمان.



وفي الختام.. نكرر التهاني لكم وقيادات حزبكم بهذه المناسبة الدينية العظيمة، وانطلاقا من أهدافنا المشتركة، نؤكد لكم وقوفنا الدائم والمطلق معكم ضد الحملات الإعلامية التي يشنها البعض عضدكم من هنا وهناك وتهدف الى تشويه سمعتكم والتقليل من دوركم الوطني الرائد في قيادة المؤتمر الشعبي العام كأكبر الأحزب اليمنية جمهورا وشعبية، وكأهم جبهة وطنية تتصدر مواجهة العدوان ومرتزقته وعملائه، معتبرين تلك الحملات الإعلامية التي تستهدفكم أيا كان نوعها، ومن أي جهة كانت بمثابة شهادة شكر لشخصكم، واعترافا بدوركم الوطني. كونها تصدر من أشخاص لا يمتون إلى الوطنية بأي صلة، وباعوا قيمهم ومبادئم للعدو بأرخص الأثمان.

ودمتم بخير، والله يرعاكم.



أخوكم

الأستاذ/ مختار ناجي علي يونس

الأمبن العام لحزب الحوار الوطني



وتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام ونوابه والأمين العام وجميع قيادات المؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة شهر رمضان من الشيخ علي عوض أحمد البترة الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية، والشيخ أحمد عبدالله هادي العولقي الأمين العام لحزب التحرير الشعبي الوحدوي، جاء فيها:



الأخ المناضل الشيخ/ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام

الإخوة الأعزاء نواب رئيس المؤتمر الشعبي العام

الأخ المناضل/ غازي احمد علي محسن - الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام

الأخوة الأمناء العامين المساعدين

الاخوة والأخوات قيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام



الحمدلله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا الذي بعث برسالة الرحمة للعالمين نبينا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آلة وصحبه أجمعين.



يطيب لنا ونيابة عن جميع قيادات واعضاء ومناصري حزب الرابطة اليمنية وحزب التحرير الشعبي الوحدوي، ان نرفع لسيادتكم أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم الذى أختصه سبحانه وتعالى بالخير واليُمن والبركات، وأنزل فيه القرآن هاديا للبشرية جمعاء ليضئ لها طريق الحياة الكريمة.



وإننا إذ ننتهز هذه المناسبة المباركة، لندعو الله عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الشعب اليمن العظيم بالتقدم والازدهار، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام.



وكل عام وانتم بخير



الشيخ/ علي عوض أحمد البترة

الأمين العام لحزب الرابطة اليمنية



الشيخ/ أحمد عبدالله هادي العولقي

الأمين العام لحزب التحرير الشعبي الوحدوي