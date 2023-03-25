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المؤتمر نت - نفى مصدر مسؤول بوزارة النقل ما جاء في تصريحات لمسؤول في الخطوط الجوية اليمنية بخصوص تجميد وزارة النقل لأرصدة الخطوط الجوية اليمنية

وزارة النقل تؤكد: أرصدة "اليمنية" ليست مجمدة

المؤتمرنت -
وزارة النقل تؤكد: أرصدة "اليمنية" ليست مجمدة
نفى مصدر مسؤول بوزارة النقل ما جاء في تصريحات لمسؤول في الخطوط الجوية اليمنية بخصوص تجميد وزارة النقل لأرصدة الخطوط الجوية اليمنية.

وأوضح المصدر أن أرصدة "اليمنية" ليست مجمدة ويتم صرف كافة المصاريف التشغيلية من مرتبات وحوافز واستحقاقات لكافة موظفي الشركة وبصورة منتظمة.

وأشار إلى أنه تم عمل إجراءات رقابية إضافية وتحت إشراف القائمين على الشركة في صنعاء وذلك للمحافظة على أموال الشركة ونقل السيولة بدون ضوابط.. مؤكداً حرص الوزارة على استمرار أنشطة الشركة وبما يخدم كافة أبناء الشعب اليمني دون تمييز.

ولفت المصدر بحسب وكالة سبأ، إلى أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها قيادة الشركة في عدن من تقييد المبيعات في صنعاء هو إجراء تعسفي يساهم في زيادة معاناة المسافرين من أبناء اليمن بشكل عام والمناطق الشمالية بشكل خاص ووضع قيود وعوائق إضافية أمام أبناء الشعب اليمني وبما يتنافى مع كافة الأنظمة والقوانين الدولية والإنسانية والتي تضمن لكل المواطنين التنقل والسفر بدون قيود أو شروط.

ودعا المصدر قيادة الشركة في عدن إلى العدول عن قرارها التعسفي ورفع كافة القيود على أبناء الشعب اليمني.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بكافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق المسافرين، وتحمل قيادة الشركة في عدن كافة التبعات الناتجة عن قرارتها غير المسؤولة.

وحمل المصدر تحالف العدوان مسؤولية استمرار عرقلة فتح مطار صنعاء الدولي.. داعيا الأمم المتحدة إلى الخروج من صمتها تجاه استمرار تحالف العدوان بإغلاق مطار صنعاء وتجاهلها لمعاناة الشعب اليمني.








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