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عاجل: المؤتمر وحلفاؤه يدعون للمشاركة الفاعلة في مسيرات يوم الصمود

دعت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام جميع قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه إلى المشاركة الفاعلة في مسيرات اليوم الوطني للصمود التي دعت إليها اللجنة المنظمة للفعاليات عصر يوم غدٍ الأحد بالعاصمة صنعاء وكافة المحافظات.



وشددت الأمانة العامة على أهمية المشاركة الفاعلة وذلك للتعبير عن موقف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وموقف الشعب اليمني في هذا اليوم الذي يجسد صمود شعبنا اليمني في وجه العدوان وتحالفه على مدى السنوات الثمان الماضية.