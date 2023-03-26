الأحد, 26-مارس-2023 الساعة: 03:06 ص - آخر تحديث: 02:50 ص (50: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
إنها لحظات لليمن الجديد الديمقراطي الموحد
يحيى علي نوري
البروفيسور صالح مقطن باقطيان في رحاب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
قيادة‮ ‬عند‮ ‬مستوى‮ ‬التحديات‮ ‬
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - صنعاء تقر تخفيض سعر أشهر سلعة رمضانية

صنعاء تقر تخفيض سعر أشهر سلعة رمضانية

المؤتمرنت -
صنعاء تقر تخفيض سعر أشهر سلعة رمضانية
أقرت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الأحد، تخفيضاً جديداً في أسعار سلعة (لبن الزبادي) التي يتزايد الإقبال على استهلاكها في شهر رمضان المبارك.

وألزمت الوزارة مصانع الألبان بخفض علبة الزبادي حجم 500 جرام من 400 ريالاً إلى 300 ريالاً، بفارق تخفيض 100 ريال.

فيما جاء التخفيض في العلبة عبوة 400 جرام من 300 ريالاً إلى 250 ريالاً، بفارق تخفيض بلغ خمسون ريالاً.

وبالمثل أقرت تخفيض سعر علبة الزبادي 200 جرام من 150 ريالاً إلى 125 ريالاً، بفارق تخفيض قدره 25 ريالاً.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة المواطنين إبلاغها عن أية مخالفات في قائمة أسعار الزبادي.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: انتبه.. الحزن قد يدمّر جسمك وعقلك
رياضة: ويلز يخطف تعادلاً مثيراً من كرواتيا
رياضة: إسبانيا تفوز علي النرويج بثلاثية
اقتصاد: عُمان.. 1.93% معدل التضخم في فبراير
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة النفط السوري
محافظات: الصناعة تدشن حملة خفض الأسعار
أخبار: انتهاكات العدوان ضد النساء والاطفال خلال8 أعوام
أخبار: أبو علي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
أخبار: رياح قوية وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
فنون ومنوعات: أمير كرارة ينصب على ضابط أجنبي
محافظات: مؤتمر البيضاء يعزي بوفاة القاضي
رياضة: المغرب أول المتأهلين إلى أمم إفريقيا 2023
رياضة: فرنسا تضرب هولندا برباعية
أخبار: شهيد بانفجار جسم من مخلفات العدوان بالحديدة
عربي ودولي: مجزرة جديدة لداعش الإرهابي وسط سوريا
مجتمع مدني: ماذا يحصل عند تناول 3 حبّات تمر يومياً؟
أخبار: النقل تؤكد: أرصدة "اليمنية" ليست مجمدة
علوم وتقنية: الصيام يوثر بشكل إيجابي على هؤلاء المرضى!
فنون ومنوعات: التجارب السيئة.. كيف يمكن تخطيها؟
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بشهر رمضان
رياضة: أنس جابر تودع بطولة ميامي للتنس
أخبار: قيادات الأحزاب تهنئ أبو راس بشهر رمضان
أخبار: 40 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة خلال 24 ساعة
أخبار: اليونيسف: كل عشر دقائق يموت طفل في اليمن
اقتصاد: الدولار عند أدنى مستوى في 7 أسابيع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023