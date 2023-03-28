المؤتمرنت -

8 مليارات دولار خسائر القطاع السياحي في اليمن جراء العدوان

كشفت وزارة السياحة أن خسائر القطاع السياحي المباشرة وغير المباشرة منذ مارس 2015م وحتى مارس 2023، جراء العدوان والحصار تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار.



وأشار وكيل وزارة السياحة لقطاع الشئون المالية والإدارية عصام السنيني في فعالية نظمتها الوزارة في الذكرى الثامنة ليوم الصمود الوطني، أن العدوان الأمريكي السعودي استهداف 473 موقعا ومعلما اثريا وتاريخيا ومنشأة سياحية شملت 25 مدينة تاريخية و42 معلما اثريا و25 ضريحا و352 فندقا و81 مطعما و12 قاعة مناسبات و28 متنزها وحديقة وثمانية مقاهي.



وأكد أن العدوان الغاشم تسبب في إغلاق أكثر من 543 وكالة سياحة، بخسائر تقدر بمليار دولار، وتسريح 95 بالمائة من العاملين في قطاع السياحة يعولون أكثر من 500 ألف نسمة على مستوى المحافظات اليمنية.



ولفت وكيل الوزارة، إلى أن خسائر الفنادق السياحية تقدر بمليار دولار، فيما تكبد الترويج السياحي خسائر بنحو 100 مليون دولار.



وأشار إلى أن هذه الخسائر تضاف إلى الخسائر التي لحقت بقطاع الاستثمارات السياحية برأس مال استثماري يقدر بـ 51 مليارا و693 مليونا و89 ألف دولار.



وأوضح أن السياحة الداخلية تكبدت خسائر فادحة جراء استهداف العدوان للمنشآت والمعالم والمواقع السياحية والتاريخية، وتعمد قصف البنية التحتية من الطرق والجسور وما يفرضه من حصار على المنافذ والموانئ البرية والبحرية والجوية.



وذكر أن العدوان حال دون تمكن غالبية المواطنين من القدرة على التنقل وممارسة حقهم في السفر بهدف الترفيه أو التطبيب أو التعرف على ما يزخر به اليمن من مقومات سياحية.



من جانبه أكد وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية عبده مهدي، أهمية الفعالية للوقوف على ما تكبده قطاع السياحة من خسائر باعتباره من أهم القطاعات المؤثرة في الدخل القومي.. مشيرا إلى أن السياحة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا جراء العدوان.