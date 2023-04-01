المؤتمرنت -

تدمير 3768 منشأة تعليمية بنيران العدوان

عقدت وزارة التربية والتعليم اليوم بصنعاء مؤتمراً صحفياً بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الوطني للصمود بعنوان " التعليم في اليمن ثمانية اعوام من الصمود في وجه العدوان".



وفي المؤتمر تحت شعار "والله غالب على أمره" الذي حضره وكلاء قطاعات الوزارة المختلفة أشاد وكيل قطاع التعليم عبدالله النعمي بعظمة وشموخ الشعب اليمني وثباته وصموده الاسطوري في وجه الطغاة والمستكبرين ساطرا أروع صور العزة والكرامة.



وتطرق إلى ما تحقق للشعب اليمني من عزة وتمكين خلال سنوات العدوان الثمان وما حققه من انتصارات في شتى المجالات، مشيرا إلى جهود الوزارة الحثيثة لتحديث وتطوير العملية التعليمية واتمتة الاختبارات.



ولفت الوكيل النعمي إلى استهداف العدوان الممنهج والغاشم للعملية التعليمية بغية عرقلتها وايقافها ما أسفر عن استشهاد المئات من الكادر التربوي وأبنائنا الطلاب فضلا عن تدمير آلاف المدارس والمنشآت التعليمية التي حرمتها كل الأديان السماوية والنواميس الدنيوية.



فيما استعرض وكيل قطاع المشاريع والتجهيزات صادق الرشا إحصائية تفصيلية للمدارس والمنشآت التعليمية المدمرة والمتضررة بعموم محافظات الجمهورية وآثار ذلك على القوى العاملة والطلاب الدارسين فيها والتي تضمنها الكتاب الذي أصدرته الوزارة بعنوان " التعليم في اليمن ثمانية أعوام من الصمود في وجه العدوان".



وأوضح أن إجمالي المدارس والمنشآت التعليمية المدمرة والمتضررة من العدوان بلغ ثلاثة آلاف و768 مدرسة ومنشأة تعليمية بلغ عدد طلابها مليون و926 ألفا و239 طالبا وطالبة منها 435 مدمرة كليا هذا فضلا عن استشهاد المئات من فلذات أكبادنا الطلاب وكادرنا التربوي وتضرر أكثر من 196 ألفا و197 معلماً ومعلمة جراء انقطاع رواتبهم.



مضيفا " بلغ إجمالي المنشآت التعليمية التي تم إعادة بنائها وترميمها 384 منشأة تعليمية منها 19 منشأة مدمرة كلياً تم إعادة بنائها ".