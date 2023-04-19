المؤتمرنت -

إعفاء مالكي السيارات (المتروكة) من الرسوم الجمركية

أعلنت مصلحة الجمارك بصنعاء، عن اعفاء مالكي السيارات المتروكة في ساحات المكاتب والمراكز الجمركية ولجان ترسيم السيارات الذين لم يتمكنوا من ترسيمها حتى تاريخ الرابع من جماد الثاني 1444هجرية، من كامل الرسوم الجمركية.



وأكدت مصلحة الجمارك في بيان لها اليوم أن هذه الاعفاءات، جاءت بناء على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي تقديرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلد ووفقا للضوابط والإجراءات القانونية اللازمة .



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشارت المصلحة إلى أنها استأنفت العمل بترسيم تلك السيارات بمناسبة حلول خواتم شهر رمضان المبارك .

