الخميس, 20-أبريل-2023 الساعة: 01:08 ص - آخر تحديث: 12:36 ص (36: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع،

مجيديع يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

المؤتمرنت -
مجيديع يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، أن القضية الفلسطينية تعد من الثوابت الوطنية للمؤتمر الشعبي العام.

وفي رده على رسالة للأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، جدد الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام التأكيد على استمرار دعم قيادات وأعضاء المؤتمر لنضال الشعب الفلسطيني بجميع قواه السياسية، بما فيها جبهة النضال الشعبي الفلسطيني .

وفي الرسالة الجوابية شدد الشيخ عبدالله مجيديع على حق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعت مجددا الى وقف (الحرب في اليمن وعلى اليمن فوراً وفك الحصار المفروض على شعبها)، مرحبة ببوادر إنهاء الحرب على اليمن بعدما دخلت عامها التاسع.

وفيما أكدت على تضامنها مع الحقوق اليمنية ومع ضرورة إنهاء الفصول المأساوية التي مرّ ويمر بها اليمن منذ بداية الأزمة، دعت كذلك الى أهمية التوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل ينهي المعاناة ويفتح باب إعادة إعمار اليمن.

وعبّر الدكتور أحمد مجدلاني، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، باسمه شخصيا وباسم أعضاء وقياداته الجبهة، عن تقديره وتحياته لقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام في اليمن.

وفي برقية رسمية صادرة بتاريخ الأربعاء 12 نيسان / ابريل 2023، عبّر مجدلاني عن آمله في دور قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام الفاعل في جهود المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسامات وحفظ وحدة وسلامة الأراضي اليمنية.

معبرا كذلك عن تطلعه " إلى دور جدي في الحوار الوطني الشامل بين كافة مكونات الشعب اليمني للخروج من هذا الواقع الصعب باستعادة المكانة الطليعية لليمن".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية
أخبار: تسجيل 62 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: ريال مدريد في نصف النهائي على أنقاض تشيلسي
أخبار: إعفاء مالكي السيارات (المتروكة) من الرسوم الجمركية
قضايا وآراء: إكذوبة تحرير عدن 2015م .. كيف وصل الجنجاويد وآلاف المرتزقة.. شهادة للتاريخ
أخبار: أمسية رمضانية لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء
أخبار: المرتضى: تحرير 21 أسيراً بعملية تبادل محلية
رياضة: ليفربول يكتسح ليدز في الدوري الإنجليزي
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف معاش مايو 2020
أخبار: الخدمة المدنية تعلن إجازة عيد الفطر المبارك
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية لشرب عصير الشمندر بالبرتقال
محافظات: ضبط 15 مخالفة سعرية في الحديدة
فنون ومنوعات: أرنب برتبة ضابط.. إليكم التفاصيل
اقتصاد: ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر
أخبار: إحالة 28 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
أخبار: الحديدة.. 40 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
عربي ودولي: 97 قتيلاً و942 جريحاً في اشتباكات السودان
أخبار: وصول 104 محتجزين تم ترحليهم من السعودية
اقتصاد: ارتفاع مؤشر بورصة مسقط
أخبار: أمطار غزيرة ورياح نشطة في هذه المحافظات
رياضة: أنتوني يقود يونايتد إلى ثالث البريميرليغ
رياضة: أرسنال يفقد نقطتين بالتعادل مع وست هام
رياضة: برشلونة يواصل نزيف النقاط
أخبار: وصول 784 حاوية بضائع إلى ميناء الحديدة
محافظات: إتلاف 20 طناً مواد غذائية في صنعاء
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023