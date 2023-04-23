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رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة عيد الفطر

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس برقيات تهان من قيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وعبرت البرقيات عن تهانيها لرئيس المؤتمر وقياداته بهذه المناسبة الدينية العظيمة مؤكدين حرصهم على تقوية التحالف بين المؤتمر واحزابهم وتجسيد المواقف الوطنية المشتركة التي تعبر عن واحدية الرؤية والتوجهات الخاصة بالتحالف تجاه مختلف القضايا الوطنية .



حيث تلقى تهنئة من خالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي



كما تلقى رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية تهنئة مماثلة من اسماعيل الحلعي الأمين العام لحزب المستقبل الديمقراطي وقد هناوا في برقياتهم رئبس المؤتمر وقياداته بهذه المناسبة التي جاءت تتويجا لشهر رمضان المبارك .

الى ذلك تلقى رئيس المؤتمر برقيات تهان من قيادات حزبية حيث تلقى تهنئة من اللواء مجاهد مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري هناءه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنياته له بموفور الصحة وتحقيق المزيد من الانجازات والعطاءات .

كما تلقى رئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من مختار ناجي علي يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني اشاد فيها بجهود ابوراس في قيادة سفينة المؤتمر الشعبي العام كأهم وأكبر الأحزاب اليمتية جمهورا وشعبية، وإعتدالا ووسطية، ونجاحه في الحفاظ على أهدافه ولحمته الداخلية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ومؤامرات لا ينفك المؤتمر الشعبي العام يتعرص لها من هنا وهناك.



كما تلقى رئبس المؤتمر برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر من رامي عبدالوهاب محمود عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي