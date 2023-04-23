الأحد, 23-أبريل-2023 الساعة: 04:20 م - آخر تحديث: 03:46 م (46: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوهج‮ ‬السبتمبري‮ ‬الأكتوبري‮ ‬العظيم
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
صنعاء أحق من واشنطن في موضوع التعويضات للضحايا
يحيى علي نوري
تأملات يمانية مع دخول العام التاسع للعُدوان على الجمهورية اليمنية
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
لبوزة يكتب في عيد 14 اكتوبر.. ‮ ‬أكتوبر‮ ‬وضرورة‮ ‬تصحيح‮ ‬المواقف
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮ ❊‬
المؤتمر‮.. ‬عقود‮ ‬من‮ ‬الإنجازات‮ ‬التنموية‮ ‬والسياسية‬‬‬‬‬
م‮. ‬هشام‮ ‬شرف‮ ‬عبدالله‮ ❊‬‬‬‬‬
سلام ومحبة
الشيخ‮ ‬أكرم‮ ‬علي‮ ‬الشعيري‮ ❊‬‬‬‬‬
ذكرى‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬والميثاق‮ ‬الوطني‬‬‬‬
هاشم‮ ‬سعد‮ ‬بن‮ ‬عايود‮ ‬السقطري‮ ❊
(الميثاق الوطني) المرجعية الحقيقية للخروج من الأزمات
الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني ❊
المؤتمر.. منطلق البناء والتنمية والديمقراطية
فاطمة الخطري*
ذكرى‮ ‬أربعة‮ ‬عقود‮ ‬على‮ ‬تأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮
علي‮ ‬ناصر‮ ‬محمد
بطاقة معايدة لليمن الموحد
د. عبدالخالق هادي طواف
أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس برقيات تهان من قيادات

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة عيد الفطر

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان من قيادات حزبية بمناسبة عيد الفطر
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن امين ابوراس برقيات تهان من قيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .
وعبرت البرقيات عن تهانيها لرئيس المؤتمر وقياداته بهذه المناسبة الدينية العظيمة مؤكدين حرصهم على تقوية التحالف بين المؤتمر واحزابهم وتجسيد المواقف الوطنية المشتركة التي تعبر عن واحدية الرؤية والتوجهات الخاصة بالتحالف تجاه مختلف القضايا الوطنية .

حيث تلقى تهنئة من خالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

كما تلقى رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس برقية تهنئة مماثلة من اسماعيل الحلعي الأمين العام لحزب المستقبل الديمقراطي وقد هناوا في برقياتهم رئبس المؤتمر وقياداته بهذه المناسبة التي جاءت تتويجا لشهر رمضان المبارك .
الى ذلك تلقى رئيس المؤتمر برقيات تهان من قيادات حزبية حيث تلقى تهنئة من اللواء مجاهد مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري هناءه فيها بحلول عيد الفطر المبارك وتمنياته له بموفور الصحة وتحقيق المزيد من الانجازات والعطاءات .
كما تلقى رئيس المؤتمر الاخ صادق بن امين ابوراس برقية تهنئة من مختار ناجي علي يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني اشاد فيها بجهود ابوراس في قيادة سفينة المؤتمر الشعبي العام كأهم وأكبر الأحزاب اليمتية جمهورا وشعبية، وإعتدالا ووسطية، ونجاحه في الحفاظ على أهدافه ولحمته الداخلية في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، ومؤامرات لا ينفك المؤتمر الشعبي العام يتعرص لها من هنا وهناك.

كما تلقى رئبس المؤتمر برقية تهنئة بمناسبة عيد الفطر من رامي عبدالوهاب محمود عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: السيد عبدالملك الحوثي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: الدكتور لبوزة  يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين العام يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر ويشيد بحكمته القيادية
أخبار: الشريف يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: الامين المساعد للقطاع السياسي يهنىء ابوراس بعيد الفطر
أخبار: جابر الوهباتي يهنىء رئيس وقيادات المؤتمر بعيد الفطر المبارك
أخبار: قطاع المرأة يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الفطر
أخبار: اليمن: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
أخبار: الداخليه توضح حادثة التدافع في العاصمة صنعاء
أخبار: رئيس المؤتمر يهنىء السيد عبدالملك الحوثي بعيد الفطر المبارك
أخبار: مجيديع يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل الشامي
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 4 مقاتلات أوكرانية
أخبار: أول دولة تعلن السبت موعدا لعيد الفطر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي الطيب
أخبار: كسوف مرتقب للشمس.. الفلكي الشوافي يتوقع موعد عيد الفطر
أخبار: هطول أمطار متفاوتة الشدة على 7 محافظات
أخبار: تسجيل 62 خرقا لقوى العدوان في الحديدة
رياضة: ريال مدريد في نصف النهائي على أنقاض تشيلسي
أخبار: إعفاء مالكي السيارات (المتروكة) من الرسوم الجمركية
قضايا وآراء: إكذوبة تحرير عدن 2015م .. كيف وصل الجنجاويد وآلاف المرتزقة.. شهادة للتاريخ
أخبار: أمسية رمضانية لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء
أخبار: المرتضى: تحرير 21 أسيراً بعملية تبادل محلية
رياضة: ليفربول يكتسح ليدز في الدوري الإنجليزي
أخبار: صنعاء تعلن صرف نصف معاش مايو 2020
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023