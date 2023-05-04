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المؤتمر نت - التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

تحذيرات هامة.. امطار متوقعة في 9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
تحذيرات هامة.. امطار متوقعة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة داعياً إلى عدم الاقتراب من الأشجار العالية وأبراج الكهرباء .

وقال المركز في نشرته الجوية ، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على محافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، صنعاء، المحويت وحجة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا قد يصحبها الرعد على أجزاء من محافظات عمران، صعدة، الجوف، مأرب، أبين، شبوة وحضرموت، وسهل تهامة والسواحل الغربية.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة أقل شدة على أجزاء من أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ ريمة : 43.2 ملم، المحويت : 10.8، تعز : 2.7 إب : 1، صنعاء : 3.8 ملم.

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية وفي الشعاب والوديان ومن المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات والمنعطفات الجبلية ، ومن العواصف الرعدية، داعياً إلى عدم الاقتراب من الأشجار العالية وأبراج الكهرباء .









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