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المؤتمر نت - أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن مرتزقة مأرب رفضوا عرضاً قدمته اللجنة؛ تضمن الإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل الإفصاح عن مجموعة من الأسرى في سجونهم

المرتضى: مرتزقة مأرب يرفضون عرضاً بشأن قحطان

المؤتمرنت -
المرتضى: مرتزقة مأرب يرفضون عرضاً بشأن قحطان
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبد القادر المرتضى، أن مرتزقة مأرب رفضوا عرضا قدمته اللجنة؛ تضمن الإفصاح عن مصير محمد قحطان مقابل الإفصاح عن مجموعة من الأسرى في سجونهم.

وقال المرتضى، في تغريدة على "تويتر": "تم إبلاغنا من قِبل الأمم المتحدة أن طرف مرتزقة مأرب رفضوا العرض المقدم من قِبلنا بالإفصاح عن مصير محمد قحطان في مقابل أن يفصحوا هم عن مجموعة من الأسرى والمعتقلين في سجونهم؛ قدمنا بهم كشفاً قبل أيام".

وأشار إلى أن ذلك يدل على أن "هدف المرتزقة ليس كشف مصير قحطان بقدر ما هو محاولة لعرقلة هذا الملف الإنساني، وإفشال كل الجهود المبذولة لاستكمال عمليات التبادل المتفق عليها".








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