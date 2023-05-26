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أخبار
المؤتمر نت - نفّذت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم حملة ضبط المحطات الكهربائية التجارية المخالفة في إطار أمانة العاصمة

صنعاء.. الكهرباء تُعيد التيار لستة آلاف منزل

المؤتمرنت -
صنعاء.. الكهرباء تُعيد التيار لستة آلاف منزل
نفّذت وزارة الكهرباء والطاقة اليوم حملة ضبط المحطات الكهربائية التجارية المخالفة في إطار أمانة العاصمة.

وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي استمرار حملة ضبط المخالفين للتسعيرة المقرة والمعلنة من قبل وزارة الكهرباء، وإستبدال التيار الكهربائي بالحكومي.

وأشار الوزير البخيتي بحسب وكالة سبأ، إلى أن حملة الضبط للمحطات المخالفة تأتي بناءً على الأحكام القضائية الصادرة عن نيابة الصناعة والتجارة بحق المحطات المخالفة لما فيه مصلحة المواطنين، وعدم تعريضهم لجشع تجار المحطات الخاصة.

فيما أشار مديرا كهرباء المنطقة الثانية يحيى السراجي والثالثة عبدالرحمن زيد إلى أن الحملة التي تم تنفيذها اليوم شملت أحياء وحارات منطقة بيت معياد، وشارع 16.

وأكدا أن الحملة استهدفت إعادة التيار الكهربائي الحكومي لستة آلاف منزل.

ونوه السراجي وزيد بتفاعل المواطنين مع الحملة التي تنفذها وزارة الكهرباء ممثلة بالمؤسسة العامة للكهرباء والمناطق التابعة لها من خلال تجاوبهم مع حملة الوزارة الهادفة تصحيح وضع المحطات التجارية الخاصة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.








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