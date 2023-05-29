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المؤتمر نت - النواب يستعرض تقرير لجنة المياه والبيئة

النواب يستعرض تقرير لجنة المياه والبيئة

المؤتمرنت -
النواب يستعرض تقرير لجنة المياه والبيئة
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى تقرير موجز للجنة المياه والبيئة بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها.

وفي الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم الأولية للتقرير، ضرورة إلزام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالاستمرار في تزويد المواطنين بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات بالمياه وتلافي تكرار الانقطاعات التي تحصل بين الحين والآخر في بعض الأحياء والمديريات.

وشددوا على أهمية تحديث وصيانة شبكة المياه والتوسع في شبكات المياه وصولاً للكثير من المناطق في أمانة العاصمة والمحافظات وتحديد التسعيرة المناسبة بما يراعي الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي الجلسة حث رئيس مجلس النواب، اللجان الدائمة على القيام بالمهام المناطة بها في إطار تفعيل الدور الرقابي ومتابعة مدى التزام الجانب الحكومي بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وموافاته بما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه من تلك التوصيات ليتسنى للمجلس طلب الجهات الحكومية لمناقشة ذلك.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس أحمد سيف حاشد إلى سؤال موجه لرئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حول المخططات التي لم يتم إنزلها والفترات الزمنية المحددة لتنفيذها وعدد من الاستفسارات المتعلقة بذلك.

وطالب عضو المجلس بحضور رئيس الهيئـة للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليه في أقرب وقت ممكن عملا بنص اللائحة.

وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.








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