المؤتمرنت -

إغلاق 29 محلاً تجارياً بالعاصمة صنعاء

ضبط مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة خلال شهري رمضان وشوال المنصرمين ثلاثة آلاف و601 مخالفة تجارية، وأغلق 29 محلاً بمختلف مديريات الأمانة.



وأوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة في الأمانة، ماجد السادة، أن عملية ضبط المخالفات تمّت خلال حملات ميدانية نفذتها اللجان الرقابية والميدانية التابعة للمكتب وفروعه بالمديريات، والتي استهدفت 31 ألفاً و987 منشأة تجارية.



وبيّن أن المخالفات توزّعت على رفع الأسعار، وعدم إشهار قائمة سعر، والبيع بدون فواتير، ونقص وزن وعدم وجود ميزان، ومواد تالفة ومنتهية ومخالفة للمواصفات واشتراطات صحية وغش تجاري، سوء تخزين، رفض تفتيش، وأخرى.



وأوضح السادة، التزام 16 ألف و631 منشأة تجارية، وتوزيع 11 ألف و913 تعميماً واشعاراً بالحضور.. مؤكداً أنه تم تحرير محاضر ضبط لثلاثة آلاف و443 مخالفة تموينية، وإحالة 93 مخالفة إلى النيابة، كما تم اتخاذ إجراءات قانونية وغرامات مالية بحق عدد من المخالفات الأخرى.



ولفت إلى أن المكتب وفروعه بالمديريات دشن مطلع هذا الأسبوع، حملة إشهار القائمة السعرية الجديدة على الأسواق والمراكز والمحال التجارية بالأمانة والعمل على تطبيقها ضمن توجيهات وزير الصناعة والتجارة وأمين العاصمة قبل البدء بعملية ضبط المخالفين.



وذكر أن الفرق الميدانية وزعت خلال الحملة أكثر من 8 آلاف قائمة اشهار للأسعار المخفضة والمحددة من الوزارة.. مؤكداً بأن المكتب أتاح فترة اسبوع لجميع التجار لتسوية أوضاعهم وأن عملية ضبط المخالفين ستبدأ يوم السبت القادم بمشاركة السلطة المحلية بجميع المديريات.



وأشاد مدير الصناعة بالأمانة، بالتجار المتعاونين مع الوزارة والمكتب.. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة التزام جميع التجار بالقائمة السعرية الجديدة.. مؤكدا أن مكتب الصناعة لن يتهاون مع المخالفين.



وأكد استمرار أعمال الفِرق الميدانية للرقابة على تطبيق القائمة السعرية الجديدة بكافة الأسواق والمراكز والمحال التجارية بمديريات الأمانة، وضبط المخالفات.



ودعا السادة، المواطنين إلى التعاون وتفعيل الرقابة المجتمعية في ضبط الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية وتموينية، عبر التواصل مع غرفة العمليات على الرقم المجاني 174.