المؤتمرنت -

وزارة الصناعة تدشن حملة خفض الأسعار

دشنت وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها في المديريات، اليوم، الحملة الميدانية للرقابة على تنفيذ قائمة السقوف العليا لأسعار السلع الغذائية الأساسية.



وفي تدشين الحملة، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران، أن الحملة تأتي تنفيذا توجيهات وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر، بعد انتهاء فترة المهلة التي منحتها الوزارة للالتزام بالقوائم السعرية الجديدة التي تضمنت خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.



ولفت إلى أن الحملة تشمل الرقابة على كافة منافذ البيع للإطلاع على مدى الالتزام بالقائمة السعرية المخفضة والتي أقرت مؤخرا بالتوافق والتنسيق مع كبار المنتجين والمستوردين بعد مراجعة دقيقة لأسعار البورصة العالمية وبقية التكاليف.



وفيما عبر وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية عن شكره لكافة الملتزمين بالقائمة السعرية المخفضة، أكد أن الوزارة لن تتساهل أو تتسامح مع أي محاولة للتلاعب بلقمة عيش المواطن.



وأشار إلى أن الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ستواصل عملية الرقابة الميدانية المستمرة على كافة الأسواق وتتخذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع وبشكل مباشر عملية الرقابة الميدانية.



وشدد على أهمية الرقابة المجتمعية في التعاون مع جهود الرقابة والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الرقم المجاني للوزارة 174.



من جهته أشار مدير مكتب التجارة والصناعة في أمانة العاصمة، ماجد السادة، إلى أن الفرق الميدانية بدأت العمل في مختلف مديريات أمانة العاصمة،ن مبينا أن الحملة تهدف إلى تطبيق القائمة السعرية المخفضة على أرض الواقع، وبما يلمس نتائجها المواطن بشكل مباشر.