المؤتمرنت -

الكشف عن أهم فوائد البصل الأخضر

قالت طبيبة مختصة بأمراض الجهاز الهضمي، أن إضافة البصل الأخضر إلى النظام الغذائي يساعد على زيادة نشاط الدماغ.



وأشارت الدكتورة ألكسندرا ياكوفليفا في مقابلة مع موقع ” Gazeta ” الروسي، إلى أن البصل الأخضر في متناول الجميع, وهذا البصل يتفوق في مكوناته على البصل اليابس.



ويعتبر البصل الأخضر أحد المصادر المهمة للبوتاسيوم، حيث تحتوي 100 غرام منه على 200 بالمائة من الكمية اليومية اللازمة للجسم. والبوتاسيوم له تأثير خفيف مدر للبول، كما أن البوتاسيوم يساهم في نقل النبضات العصبية والأكسجين إلى الدماغ, وهذا يعني أن تناول البصل الأخضر مفيد في حالة الإجهاد الفكري لأنه يزيد من نشاط الدماغ.. وفقا للطبيبة الروسية.



ولفتت إلى أن البصل الأخضر مفيد للنساء الحوامل لاحتوائه على نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يساهم في نمو متناسق للجنين، ويخفض خطر الولادة المبكرة وتطور الأمراض الخلقية لديه.



وأكدت ياكوفليفا إمكانية استخدام البصل الأخضر كمصدر للمبيدات النباتية، حيث أن المواد النشطة بيولوجيا الموجودة فيه، تكبح نمو البكتريا المرضية بما فيها المسببة لالتهابات تجويف الفم, إضافة لمساهمته في استعادة التركيب المعدني لمينا الأسنان، وإزالة التشققات الدقيقة ومكافحة البقع البيضاء على الأسنان التي تسبق تسوسها عادة. *وكالات

